۸ محور بزرگراهی در استان بوشهر در دست ساخت است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شاهپور رجایی امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های راه و عمران شهری شهرستان دیلم که با همراهی فرماندار دیلم، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر فنی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، از چالش‌های جدی ایمنی در محورهای ورودی استان از سمت خوزستان، فارس و هرمزگان خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به دوطرفه بودن بخش قابل توجهی از این مسیرها، ترافیک بالا و سهم بالای تصادفات در آنها اظهار داشت: براساس تحلیل‌های کمیسیون ایمنی حمل‌ونقل استان، بیشترین سوانح در محورهای ورودی رخ می‌دهد؛ مسیرهایی مسافرپذیر که برخی رانندگان با آنها ناآشنا هستند یا ظرفیت راه پاسخگوی حجم تردد نیست.

رجایی با تشریح وضعیت طرح‌های عمرانی حوزه راه در استان گفت: در بوشهر 8 محور بزرگراهی در دست ساخت است که محورهای کمربندی دیلم و دیلم - هندیجان حدود 20 درصد مجموع پروژه‌ها را شامل می‌شود.

به گفته او، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در کمربندی دیلم فعال است و در بازدید مشترک امروز تصمیم شد مسائل فنی این پروژه به‌سرعت تعیین تکلیف شود تا با تمرکز بر تأمین منابع مالی، روند اجرا شتاب گیرد.

معاون استاندار درباره محور دیلم - هندیجان نیز بیان کرد: این طرح با مشکلات قراردادی مواجه است و هدف از بازدید امروز، بررسی میزان تحقق وعده‌های وزارت راه و شهرسازی بود. وی افزود: قرارداد موجود باید سریع تعیین تکلیف و پروژه فعال شود تا با توجه به زیرساخت‌های فراهم شده، اجرای آن سرعت گیرد.

رجایی با ابراز امیدواری نسبت به زمان‌بندی اجرا گفت: اگر محور دیلم - هندیجان و کمربندی دیلم ظرف حداکثر 18 ماه تکمیل شود، ورودی استان بوشهر از سمت خوزستان به محور بزرگراهی تبدیل خواهد شد؛ امری که هم موجب تسهیل تردد و هم افزایش ایمنی خواهد شد.

