۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۶:۳۲

موفقیت توان‌خواهان بوشهری در جشنواره آشپزی «طعم امید ۶» / راهیابی ۳ برگزیده به مرحله منطقه‌ای

موفقیت توان‌خواهان بوشهری در جشنواره آشپزی «طعم امید ۶» / راهیابی ۳ برگزیده به مرحله منطقه‌ای

توان‌خواهان بوشهری در جشنواره «طعم امید ۶» با راهیابی ۳ نفر از برگزیدگان این رقابت به مرحله منطقه‌ای (به میزبانی استان فارس) خوش درخشیدند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید جمالی امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جشنواره استانی «طعم امید ۶» اظهار کرد: این رویداد با هدف تقویت مهارت‌آموزی، افزایش خودباوری و ایجاد نشاط اجتماعی در میان جامعه هدف، با مشارکت اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر و به میزبانی هتل بیلیارد بوشهر برگزار شد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر افزود: در این جشنواره ۱۴ نفر از شرکت‌کنندگان شامل افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون حضور داشتند و این برنامه فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های این عزیزان فراهم کرد.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: حمایت از برنامه‌هایی که در مسیر توانمندسازی، مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی برای افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود، از اولویت‌های جدی ماست و این‌گونه اقدامات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای اعتمادبه‌نفس و کیفیت زندگی این عزیزان داشته باشد.

جمالی ضمن قدردانی از همکاری اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر و هتل بیلیارد بوشهر به‌عنوان میزبان این برنامه، تصریح کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در برگزاری چنین رویدادهایی، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ حمایت از افراد دارای معلولیت و تقویت نشاط اجتماعی در جامعه است.

او در پایان با اشاره به معرفی ۳ برگزیده این مرحله برای حضور در مسابقات منطقه‌ای استان فارس، ابراز امیدواری کرد که تداوم برگزاری این جشنواره‌ها، فرصت‌های بیشتری برای حضور فعال و مؤثر توان‌خواهان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی فراهم کند.

شایان ذکر است در پایان این مراسم، با حضور معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بوشهر، مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان و مسئولان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، از تمامی ۱۴ شرکت‌کننده جشنواره با اهدای جوایزی تقدیر شد.

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کد خبر 1405032402051
وحید امیری
دبیر محمد آوخ

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