بهگزارش خبرنگار میراثآریا، وحید جمالی امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جشنواره استانی «طعم امید ۶» اظهار کرد: این رویداد با هدف تقویت مهارتآموزی، افزایش خودباوری و ایجاد نشاط اجتماعی در میان جامعه هدف، با مشارکت ادارهکل بهزیستی استان بوشهر و به میزبانی هتل بیلیارد بوشهر برگزار شد.
معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر افزود: در این جشنواره ۱۴ نفر از شرکتکنندگان شامل افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون حضور داشتند و این برنامه فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندیها، استعدادها و ظرفیتهای این عزیزان فراهم کرد.
او با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی گفت: حمایت از برنامههایی که در مسیر توانمندسازی، مهارتآموزی و اشتغالزایی برای افراد دارای معلولیت برگزار میشود، از اولویتهای جدی ماست و اینگونه اقدامات میتواند نقش مهمی در ارتقای اعتمادبهنفس و کیفیت زندگی این عزیزان داشته باشد.
جمالی ضمن قدردانی از همکاری ادارهکل بهزیستی استان بوشهر و هتل بیلیارد بوشهر بهعنوان میزبان این برنامه، تصریح کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در برگزاری چنین رویدادهایی، زمینهساز گسترش فرهنگ حمایت از افراد دارای معلولیت و تقویت نشاط اجتماعی در جامعه است.
او در پایان با اشاره به معرفی ۳ برگزیده این مرحله برای حضور در مسابقات منطقهای استان فارس، ابراز امیدواری کرد که تداوم برگزاری این جشنوارهها، فرصتهای بیشتری برای حضور فعال و مؤثر توانخواهان در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی فراهم کند.
شایان ذکر است در پایان این مراسم، با حضور معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان بوشهر، مدیرکل و معاون توانبخشی بهزیستی استان و مسئولان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر، از تمامی ۱۴ شرکتکننده جشنواره با اهدای جوایزی تقدیر شد.
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