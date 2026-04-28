به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع عصر امروز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در نشست مشترک با معاون تولیدی، فنی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه کشور و مسئول هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام جنگ رمضان به ویژه رهبر معظم انقلاب به شعار سال پرداخت و اظهار کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال " اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی" نامگذاری شده و باید برای تحقق عملی این شعار راهبردی اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار بوشهر در ادامه بر لزوم تأمین اعتبارات برای پروژه‌های مهم عمرانی و طرح‌های تولیدی و خدماتی استان در حوزه راه‌ها، امور زیربنایی، کشاورزی، صنایع، گردشگری و کشاورزی تأکید کرد.

او با اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: باید کوشش کنیم طرح‌های اقتصادی و عمرانی استان، آسیب نبینند و طبق برنامه قبلی، استمرار داشته باشند.

زارع تصریح کرد: با وجود تبعات ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و آسیب‌هایی که به بخش‌های مختلف عمرانی و اقتصادی وارد شده، لکن مسیر و روند آبادانی و سازندگی در ایران عزیز و استان بوشهر متوقف نشده است.

استاندار بوشهر ابراز کرد: با وجود شرایط ویژه کشور و همچنین تداوم تحریم‌های ظالمانه دشمنان، روند توسعه و پیشرفت در استان بوشهر متوقف نشده و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، بدون وقفه و با کیفیت مطلوب در حال اجرا هستند.

