بهگزارش خبرنگار میراث آریا، بهدنبال برگزاری رویداد نیمکتهای آسمانی در کتابخانه علامه رفیعی قزوین مریم مهدوی سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قروین بههمراه احد چگینی مشاور اقتصادی استاندار و مهدیه قافله باشی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از بخشهای مختلف این کتابخانه بازدید کردند.
در این بازدید با طرح این موضوع که در کتابخانههای مختلف منابع متعددی درباره تاریخ قزوین وجود دارد اما جای خالی یک کتابخانه تخصصی قزوینشناسی حس میشود تا پژوهشگران بتوانند به صورت متمرکز از آثار درباره قزوین و همچنین نویسندگان و شاعران قزوینی بهرهمند شوند، بر ضرورت وجود یک کتابخانه تخصصی قزوینپژوهی تاکید شد.
همچنین استفاده از ظرفیت خیران و صنایع برای توسعه کتابخانهها در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت.
