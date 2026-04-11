۲۲ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران در گفت‌وگو با میراث‌آریا مطرح کرد

کدام بناهای تاریخی تهران در جنگ رمضان خسارت دیده‌اند؟

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران با محکومیت حملات اخیر در جریان «جنگ رمضان»، از وارد آمدن خسارات قابل‌توجه به مجموعه‌ای از آثار تاریخی و فرهنگی خبر داد و این اقدامات را مصداق نقض صریح کنوانسیون‌های بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه توصیف کرد.

علی طلوعی در گقت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تبیین ابعاد خسارات وارده به میراث‌فرهنگی کشور در پی تحولات اخیر، اظهار کرد: هدف‌گیری و بمباران اماکن تاریخی و فرهنگی از سوی متجاوزان آمریکایی-صهیونی، نه‌تنها تعرض به هویت ملی ایرانیان بلکه نقض آشکار و غیرقابل‌توجیه اصول و تعهدات بین‌المللی در حوزه صیانت از اموال فرهنگی در شرایط مخاصمه مسلحانه است.

وی با تاکید بر جایگاه راهبردی میراث‌فرهنگی در بازنمایی هویت تاریخی و تمدنی کشور افزود: ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که بخشی از این آسیب‌ها شامل تخریب‌های سازه‌ای، صدمه به تزئینات وابسته، ایجاد ترک‌های عمیق در بدنه بناها و در مواردی آسیب به عناصر شاخص معماری بوده که نیازمند مداخلات فوری، تخصصی و چندلایه در حوزه حفاظت و مرمت است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تهران با اشاره به آغاز اقدامات میدانی و تخصصی برای مدیریت بحران پیش‌آمده تصریح کرد: تیم‌های فنی و کارشناسی در حال انجام فرآیندهای مستندسازی دقیق، برداشت میدانی آسیب‌ها، اولویت‌بندی مداخلات حفاظتی و طراحی برنامه‌های مرمتی مبتنی بر استانداردهای علمی و بین‌المللی هستند تا از گسترش دامنه خسارات جلوگیری شود.

طلوعی در ادامه با تاکید بر مسئولیت فراملی در قبال صیانت از میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: حفاظت از این آثار تعهدی در قبال میراث مشترک بشری محسوب می‌شود؛ از این‌رو انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط با اتخاذ مواضع صریح، اقدامات مؤثر و سازوکارهای بازدارنده، نسبت به این‌گونه تعرضات واکنش جدی نشان دهند.

وی در پایان با اشاره به برخی از آثار آسیب‌دیده گفت: موزه مقدم، ساختمان وزارت دارایی، کارخانه چیت‌سازی ری، مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد، کاخ گلستان، برج آزادی، زندان قصر، مسجد و مدرسه شهید مطهری (سپهسالار)، ساختمان رادیو تهران و خانه مستوفی‌الممالک از جمله بناهایی هستند که در این حملات دچار آسیب شده‌اند.

کد خبر 1405012201379
وجیهه قاسمی
دبیر مهدی نورعلی

