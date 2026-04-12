به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد زارع با اشاره به ضرورت وجود یک مرجع واحد برای برنامه‌ریزی‌ها گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌ها در سه حوزه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تدوین یک تقویم جامع و مدون که تاکنون در سطح اداره‌کل جالی خالی آن احساس می‌شد، به عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس افزود: این تقویم تنها به مناسبت‌های تقویمی محدود نمی‌شود، بلکه تمامی رویدادهای تخصصی، جشنواره‌ها و به‌ویژه روزهای ملی شهرستان‌ها را نیز در بر خواهد گرفت تا بتوانیم تصویری دقیق از نقشه رویدادهای کل استان در طول سال داشته باشیم.

او با تأکید بر کاربرد مدیریتی این سند تصریح کرد: تدوین این تقویم، فراتر از یک ابزار اطلاع‌رسانی، در تشکیل هسته برنامه‌ریزی سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند. این ابزار به مدیریت کمک می‌کند تا با هماهنگی حداکثری میان معاونت‌ها، از تداخل برنامه‌ها جلوگیری کرده و اطلاع‌رسانی به‌موقع و تاثیرگذارتری را برای گردشگران و شهروندان فراهم آورد.

