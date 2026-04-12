مسعود امامی یگانه در حاشیه مراسم افتتاحیه فاز اول پروژه هتل ۴ ستاره در شهر نمین در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: استان اردبیل با ظرفیتهای متنوع و جاذبههای متعدد در مسیر توسعه صنعت گردشگری قرار دارد و ایجاد هتلهای ۴ و ۵ ستاره یکی از نیازهای اصلی این حوزه است.
استاندار اردبیل با اشاره به همت سرمایهگذاران برای فعالیت در شرایط کنونی، افزود: پروژه هتل ۴ ستاره که در حال حاضر بخش پذیرایی آن به بهرهبرداری میرسد حاصل دغدغه و تلاش بی چشم داشت سرمایهگذار است و حمایتهای لازم از سرمایهگذار این پروژه انجام میشود تا بخش هتل نیز تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
او تاکید کرد: در دو بخش برای ارتقا کیفیت خدمات هتلینگ در استان برنامهریزی شده است که در بخش اول به دنبال ارتقا کیفیت هتلها و تاسیسات موجود هستیم و از سوی دیگر برای ایجاد مجموعههای جدید برنامهریزی شده است که انعقاد ۸ تفاهمنامه در همایش سرمایهگذاری سال گذشته در همین راستا بود.
امامی یگانه با اشاره به تخصیص تسهیلات حمایتی به پروژههای گردشگری، ادامه داد: در حال حاضر به ارزش بیش از ۴۲ همت پروژه گردشگری در سطح استان اجرا میشود و دولت در راستای حمایت از این پروژهها از منابع مختلف تسهیلات حمایتی پرداخت میکند که ۲ همت از این تسهیلات مربوط به اعتبارات سفر ریاست جمهوری است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: حمایت از کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی اولویت اصلی دولت محلی است و دستگاههای اجرایی واحدهای اقتصادی استان را متعلق به خود میدانند و برای به نتیجه رسیدن آنها نهایت تلاش را میکنند.
