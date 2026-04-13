به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز ۲۴ فروردین‌ماه در جلسه با سرمایه‌گذاران نقده اظهار کرد: آذربایجان غربی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دارد و با توجه به ریسک پایین سرمایه‌گذاری در این حوزه، گردشگری یکی از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به حمایت‌های استاندار از سرمایه‌گذاری در استان و کاهش بروکراسی اداری افزود: این اداره‌کل از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی در استان استقبال می‌کند و در این راستا ساخت هتل‌های پنج ستاره در آذربایجان غربی در اولویت قرار دارد.

او با بیان اینکه در طول سالیان گذشته تنها یک هتل پنج ستاره در استان احداث شده بود، ادامه داد: بعد از برگزاری همایش اینوا، یک هتل پنج ستاره در مهاباد کلنگ‌زنی و یک هتل پنج ستاره در ماکو افتتاح شد. در ارومیه دو هتل پنج ستاره آماده گلنگ‌زنی بوده و موافقت اصولی برای ساخت یک هتل پنج ستاره دیگر صادر شده است، در میاندوآب نیز چندین سرمایه‌گذار متقاضی احداث هتل پنج ستاره در این شهرستان هستند.

صفری با بیان اینکه در حال حاضر متقاضی سرمایه‌گذاری در نقده افزایش یافته است، گفت: در صورت ثبت جهانی روستای حسنلو نقده، این امر نیز فرصت جدیدی برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار فراهم می‌کند و ساخت هتل و بوم‌گردی از جمله نیازهای این شهرستان و منقطه است که از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دعوت می‌شود.

