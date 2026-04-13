۲۴ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

تکمیل 86 پروژه گردشگری در حال اجرای استان اردبیل پیگیری می‌شود/ توسعه زیرساخت‌ها و تامین اعتبار پروژه‌ها در دستور کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: در حال حاضر 86 پروژه گردشگری در حال اجرا در سطح استان اردبیل وجود دارد که طی سال جاری و در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها پیگیری می‌شود.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهروز خلیلی روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در حاشیه مراسم افتتاحیه فاز اول هتل 4 ستاره نمین، گفت: در حال حاضر 86 پروژه گردشگری در حال اجرا در سطح استان اردبیل وجود دارد که طی سال جاری و در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها از طریق تامین منابع مالی و رفع مشکلات پروژه‌ها، پیگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: گردشگری همواره به عنوان یکی از عوامل توسعه استان اردبیل مطرح بوده و از بدو استقرار دولت محلی، مقام عالی استان همواره بر تکمیل زنجیره ارزش این بخش تاکید دارد.

او تاکید کرد: در همین راستا و به منظور تکمیل این زنجیره در سال گذشته حدود یک همت اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، خدماتی و صنعتی استان هزینه شده است و حدود 20 همت نیز برای حمایت از طرح‌های گردشگری، خدماتی و بازرگانی در سطح استان از منابع مختلف تسهیلات پرداخت شده است.

خلیلی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ 500 میلیارد تومان تسهیلات هم از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اولویت‌دار گردشگری اخذ شده است که در مرحله بررسی پرونده و پرداخت قرار دارد.

کد خبر 1405012401438
توحید سیف
دبیر مهدی ارجمند

