به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و معاونان این وزارتخانه در مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد، با تبیین ابعاد تحلیلی و راهبردی «جنگ رمضان»، این رخداد را نقطه عطفی در تقویت هویت ملی و ارتقای انسجام اجتماعی توصیف کرد.
وی با اشاره به نقشآفرینی آگاهانه مردم در این مقطع حساس، اظهار کرد: جنگ رمضان نشان داد که ملت ایران در مواجهه با تهدیدات، با اتکا به سرمایههای فرهنگی، تاریخی و اعتقادی خود، به شکلی منسجم و مسئولانه در صحنه حاضر میشود و از منافع ملی صیانت میکند.
وزیر میراثفرهنگی این رویداد را واجد یک دستاورد مهم گفتمانی دانست و افزود: در این مقطع، شاهد شکلگیری و تقویت گفتمان مقاومت و همبستگی ملی بودیم؛ گفتمانی که نهتنها موجب تقویت روحیه عمومی شد، بلکه افقهای جدیدی از اعتماد و امید به آینده را پیشروی جامعه گشود.
وی با تاکید بر اینکه این تجربه، تصویری روشن از ظرفیتهای درونی جامعه ایران ارائه داد، خاطرنشان کرد: آنچه در این دوره رقم خورد، بیانگر بلوغ اجتماعی، مسئولیتپذیری ملی و عمق پیوند مردم با هویت تاریخی و فرهنگی خود بود.
صالحیامیری در ادامه با اشاره به مدیریت مؤثر شرایط، تصریح کرد: با تلاش و هماهنگی دستگاههای مختلف، روند تأمین نیازهای اساسی مردم با ثبات و آرامش دنبال شد و این امر، نشاندهنده کارآمدی ساختارهای اجرایی و ظرفیت بالای مدیریت ملی در شرایط ویژه است.
وی همچنین به تغییر الگوی سفر و جابهجایی جمعیت در این دوره اشاره کرد و گفت: مدیریت هوشمندانه این تحولات، موجب شد خدماترسانی به مردم با کمترین اختلال ادامه یابد و امنیت و آرامش عمومی حفظ شود.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، به خسارتهای وارده به حوزه میراثفرهنگی اشاره کرد و افزود: در جریان این رویداد، حدود ۱۴۰ اثر تاریخی در ۲۰ استان کشور دچار آسیب شد که برآورد اولیه خسارتها بالغ بر ۷.۵ هزار میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اهمیت صیانت از میراثفرهنگی بهعنوان بخشی از هویت ملی، اظهار کرد: فرآیند مستندسازی دقیق این خسارتها آغاز شده و از ظرفیتهای بینالمللی برای پیگیری حقوقی و جلب حمایتهای جهانی استفاده خواهد شد.
صالحیامیری همچنین از آسیب به بخشی از زیرساختهای گردشگری خبر داد و تصریح کرد: بازسازی و احیای این ظرفیتها با رویکردی علمی، تخصصی و مبتنی بر استانداردهای بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان، با قدردانی از همراهی و همدلی مسئولان و نهادهای مختلف، تاکید کرد: آنچه در این مقطع تاریخی رقم خورد، تجلی وحدت ملی و اراده جمعی برای عبور از چالشها بود؛ تجربهای ارزشمند که میتواند مبنای حرکت بهسوی آیندهای روشنتر و مقتدرانهتر برای ایران اسلامی باشد.
در پایان این نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از خسارات وارد شده به مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد بازدید کردند.
