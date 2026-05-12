۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۲

زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگو با میراث‌آریا:

دولت همه ظرفیت‌ها را برای ترمیم آسیب‌های اشتغال در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل خرد بسیج کرده است

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بسیج همه ظرفیت‌های دولت برای کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی در حوزه اشتغال، از تدوین بسته‌های حمایتی برای مشاغل گردشگری، تسهیلات ارزان‌قیمت، برنامه‌های حمایتی بیمه‌ای و برگزاری جلسات مستمر در کمیسیون کارگری وزارت کشور خبر داد و تاکید کرد: رئیس‌جمهور و مجموعه دولت مصمم هستند آسیب‌های واردشده به معیشت و اشتغال مردم را به حداقل برسانند.

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه اشتغال و گردشگری اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌های خوبی را برای مدیریت شرایط فعلی و حمایت از فعالان این حوزه در دستور کار دارد و این برنامه‌ها با تاکید و پیگیری مستقیم وزیر میراث‌فرهنگی دنبال می‌شود.

وی افزود: دولت نیز در سطح کلان برنامه‌های جامعی را برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده طراحی کرده و بخشی از فعالان حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل خرد در قالب این بسته‌های حمایتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای این بخش تصریح کرد: برای مشاغل خرد و فعالان حوزه گردشگری، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های مالی مناسبی در نظر گرفته شده و هم‌زمان دولت در حوزه بیمه بیکاری نیز در حال اتخاذ تدابیر لازم است تا فشارهای ناشی از شرایط موجود بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

زینی‌وند تاکید کرد: همه ارکان دولت، نهادهای عمومی و حتی بخش‌های غیردولتی پای کار آمده‌اند و همه ظرفیت‌های کشور برای ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اشتغالی بسیج شده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: مردم عزیز و به‌ویژه کسانی که در این شرایط شغل خود را از دست داده‌اند، طبیعتاً با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند و این موضوع نیازمند همدلی و همراهی ملی است، چراکه شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و فشار آن بر برخی اقشار بیشتر خواهد بود.

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین از برگزاری جلسات مستمر در کمیسیون کارگری وزارت کشور خبر داد و افزود: در کمیسیون کارگری وزارت کشور نشست‌ها و بررسی‌های مفصلی در حال انجام است تا راهکارهای مؤثر برای حمایت از کارگران و مشاغل آسیب‌دیده تدوین و اجرایی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه می‌توانم به کارگران عزیز، فعالان حوزه گردشگری و همه کسانی که معیشت و اشتغالشان آسیب دیده اطمینان بدهم، این است که رئیس‌جمهور و مجموعه دولت با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنند آسیب‌های واردشده به این عزیزان را به حداقل برسانند.

مهدی نورعلی
