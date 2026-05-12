علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه اشتغال و گردشگری اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌های خوبی را برای مدیریت شرایط فعلی و حمایت از فعالان این حوزه در دستور کار دارد و این برنامه‌ها با تاکید و پیگیری مستقیم وزیر میراث‌فرهنگی دنبال می‌شود.

وی افزود: دولت نیز در سطح کلان برنامه‌های جامعی را برای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده طراحی کرده و بخشی از فعالان حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل خرد در قالب این بسته‌های حمایتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به پیش‌بینی اعتبارات ویژه برای این بخش تصریح کرد: برای مشاغل خرد و فعالان حوزه گردشگری، تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت‌های مالی مناسبی در نظر گرفته شده و هم‌زمان دولت در حوزه بیمه بیکاری نیز در حال اتخاذ تدابیر لازم است تا فشارهای ناشی از شرایط موجود بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

زینی‌وند تاکید کرد: همه ارکان دولت، نهادهای عمومی و حتی بخش‌های غیردولتی پای کار آمده‌اند و همه ظرفیت‌های کشور برای ترمیم آسیب‌های اقتصادی و اشتغالی بسیج شده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت: مردم عزیز و به‌ویژه کسانی که در این شرایط شغل خود را از دست داده‌اند، طبیعتاً با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند و این موضوع نیازمند همدلی و همراهی ملی است، چراکه شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و فشار آن بر برخی اقشار بیشتر خواهد بود.

معاون سیاسی وزارت کشور همچنین از برگزاری جلسات مستمر در کمیسیون کارگری وزارت کشور خبر داد و افزود: در کمیسیون کارگری وزارت کشور نشست‌ها و بررسی‌های مفصلی در حال انجام است تا راهکارهای مؤثر برای حمایت از کارگران و مشاغل آسیب‌دیده تدوین و اجرایی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه می‌توانم به کارگران عزیز، فعالان حوزه گردشگری و همه کسانی که معیشت و اشتغالشان آسیب دیده اطمینان بدهم، این است که رئیس‌جمهور و مجموعه دولت با تمام توان و با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنند آسیب‌های واردشده به این عزیزان را به حداقل برسانند.

