به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اختتامیه نشست فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تبیین ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، این بخش را یکی از مؤثرترین عرصههای اشتغالزایی در شرایط بازسازی و احیای اقتصاد پساجنگ توصیف کرد.
وی با اشاره به ماهیت اشتغالزای صنایعدستی و گردشگری، اظهار کرد: این حوزهها به دلیل اتکای بالا به نیروی انسانی، قابلیت کمنظیری برای جذب نیروی کار در سطوح مختلف مهارتی دارند و میتوانند بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، به موتور محرک توسعه اشتغال و کاهش نابرابریهای اقتصادی تبدیل شوند.
حسینی با تاکید بر اینکه اقتصاد فرهنگپایه در دوره پساجنگ اهمیت مضاعفی پیدا میکند، افزود: مرمت آثار تاریخی، احیای بافتهای فرهنگی و توسعه گردشگری نهتنها به حفظ سرمایههای هویتی و تمدنی کشور کمک میکند، بلکه بستر مناسبی برای اشتغال دانشآموختگان رشتههایی همچون مرمت، باستانشناسی، معماری، هنر و مدیریت گردشگری فراهم میآورد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با قدردانی از رویکرد و پیگیریهای دکتر صالحیامیری در حوزه اشتغال، تصریح کرد: جذب اعتبارات ویژه برای بخش میراثفرهنگی و گردشگری، اقدامی راهبردی و آیندهنگرانه است که میتواند زمینه شکلگیری شبکهای از تعاونیهای تولیدی و خدماتی پایدار را در سراسر کشور فراهم کند.
وی افزود: مدل تعاونی، یکی از کارآمدترین الگوهای توسعه کسبوکار در حوزه صنایعدستی و گردشگری محسوب میشود؛ چراکه ضمن تقویت مشارکت اجتماعی و کاهش هزینههای تولید، به ارتقای بهرهوری، تثبیت اشتغال و توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی منجر خواهد شد.
حسینی همچنین بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: وزارت میراثفرهنگی، وزارت تعاون، وزارت کشور و سازمان آموزش فنیوحرفهای باید با طراحی سازوکارهای مشترک آموزشی، اعتباری و حمایتی، زنجیره ارزش صنایعدستی و گردشگری را از مرحله آموزش و تأمین مواد اولیه تا تولید، بازاریابی و صادرات تکمیل کنند.
وی راهاندازی سامانههای مشترک ثبت اشتغال و رصد فرصتهای شغلی در حوزه میراثفرهنگی را از دیگر ضرورتهای پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: یکپارچهسازی دادهها و نظام پایش اشتغال، میتواند از پراکندگی منابع جلوگیری کرده و اثربخشی سیاستهای حمایتی دولت را افزایش دهد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه موفق استانهای برخوردار از ظرفیتهای ممتاز گردشگری از جمله اصفهان، فارس و خراسان رضوی، تصریح کرد: توسعه گردشگری داخلی و بینالمللی در دوره پساجنگ، توانایی ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را دارد و میتواند به یکی از ارکان اصلی بازگشت رونق اقتصادی در استانها تبدیل شود.
