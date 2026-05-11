به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در حاشیه اختتامیه همایش فصلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با اشاره به برگزاری نشست مدیران سراسر کشور این وزارتخانه، اظهار کرد: مدیرانکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استانها به همراه معاونان، مشاوران و مدیران ستادی وزارتخانه در این همایش گردهم آمدند تا درباره الزامات حکمرانی فرهنگی و اقتصادی کشور در شرایط پساجنگ، به جمعبندیهای راهبردی و عملیاتی دست یابند.
او با بیان اینکه این همایش بر محور آیندهپژوهی و آمادگی نهادی در شرایط متغیر کشور برگزار شد، افزود: در نشستهای تخصصی این رویداد، سه وضعیت محتمل شامل «تداوم شرایط جنگی»، «وضعیت نه جنگ و نه صلح» و «رسیدن به ثبات و آرامش پایدار» مورد بررسی دقیق قرار گرفت و برای هر سه وضعیت، برنامهریزیهای متناسب و سناریوهای اجرایی تدوین شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ظرفیت راهبردی گردشگری در دوران پساجنگ تصریح کرد: باور جدی وزارتخانه این است که گردشگری ایران در دوره پساجنگ با جهش و رونق چشمگیری مواجه خواهد شد؛ زیرا ملتها و افکار عمومی جهان تمایل دارند ایران واقعی، ظرفیتهای تمدنی و حقیقت جامعه ایرانی پس از جنگ را از نزدیک مشاهده و تجربه کنند.
صالحیامیری با اشاره به سهم گسترده این حوزه در اقتصاد ملی ادامه داد: امروز حدود یکمیلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت گردشگری و بیش از ۵۷۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنایعدستی فعال است و در مجموع نزدیک به ۱۰ درصد اشتغال کشور در این دو بخش متمرکز شده است؛ ظرفیتی عظیم که صیانت از آن، نیازمند سیاستهای حمایتی، تسهیلات هدفمند و حمایتهای هوشمندانه اقتصادی است.
او خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال در حوزه گردشگری و صنایعدستی صرفا با رویکردهای دستوری امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند تداوم خدمات پشتیبان، حمایتهای مالی و تقویت زیرساختهای تابآوری اقتصادی فعالان این حوزه است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به دستاوردهای این همایش گفت: در این نشست، مدیران سراسر کشور با سیاستها، راهبردها و برنامههای جدید وزارتخانه در شرایط پساجنگ آشنا شدند و مقرر شد در سطح استانها و شهرستانها، آمادگی نهادی و اجرایی لازم برای پیادهسازی این سیاستها ایجاد شود.
او همکاری میانبخشی را یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری و صنایعدستی دانست و افزود: تعامل و همافزایی با استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها از ارکان اساسی توسعه متوازن گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور به شمار میرود و بدون این همکاری شبکهای، تحقق اهداف توسعهای امکانپذیر نخواهد بود.
صالحیامیری با اشاره به مدیریت دولت در شرایط جنگی تصریح کرد: دولت از نخستین روزهای آغاز جنگ، با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاد تا جامعه، فراتر از دشواریهای ناشی از جنگ، با بحران مضاعفی مواجه نشود.
او ادامه داد: دولت توانست با مدیریت منسجم، تأمین کالاهای اساسی، سوخت و انرژی را در سراسر کشور استمرار بخشد و این روند تا هر زمان که شرایط کنونی تداوم داشته باشد، ادامه خواهد یافت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین درباره وضعیت موزههای کشور گفت: تمامی موزههای کشور از آمادگی کامل برخوردارند تا پس از اعلام نظر شورایعالی امنیت ملی در تهران و شوراهای تأمین استانها، حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز بازگشایی شوند.
او با تاکید بر صیانت کامل از میراث تاریخی کشور اظهار کرد: همه اشیای موزهای پیش از آغاز جنگ، به مخازن امن منتقل شدهاند و هماکنون نیز در شرایط کاملا ایمن نگهداری میشوند.
صالحیامیری در پایان با اشاره به خسارات واردشده در جریان جنگ افزود: در این دوره، ۱۴۹ نقطه مرتبط با اماکن موزهای دچار خسارت شد، اما خوشبختانه هیچ آسیبی به اشیای تاریخی و آثار ارزشمند موزهای کشور وارد نشده است و فرآیند بازگشایی موزهها نیز بلافاصله پس از اعلام مراجع ذیصلاح آغاز خواهد شد.
