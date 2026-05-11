۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۴

صالحی‌امیری در جمع خبرنگاران: 

پساجنگ، آغاز فصل جدید گردشگری ایران خواهد بود/ برای سه سناریوی آینده کشور برنامه‌ریزی راهبردی انجام شده است/ بازگشایی موزه‌ها بلافاصله پس از اعلام مراجع ذی‌صلاح آغاز می‌شود

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح سیاست‌های راهبردی این وزارتخانه در شرایط پساجنگ، از تدوین برنامه‌های عملیاتی برای سه سناریوی «تداوم جنگ»، «نه جنگ و نه صلح» و «بازگشت به ثبات» خبر داد و تاکید کرد: صنعت گردشگری ایران در دوره پساجنگ با جهشی معنادار مواجه خواهد شد، زیرا افکار عمومی جهان علاقه‌مند است واقعیت‌های ایران جدید را از نزدیک مشاهده کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه اختتامیه همایش فصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به برگزاری نشست مدیران سراسر کشور این وزارتخانه، اظهار کرد: مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها به همراه معاونان، مشاوران و مدیران ستادی وزارتخانه در این همایش گردهم آمدند تا درباره الزامات حکمرانی فرهنگی و اقتصادی کشور در شرایط پساجنگ، به جمع‌بندی‌های راهبردی و عملیاتی دست یابند.

او با بیان اینکه این همایش بر محور آینده‌پژوهی و آمادگی نهادی در شرایط متغیر کشور برگزار شد، افزود: در نشست‌های تخصصی این رویداد، سه وضعیت محتمل شامل «تداوم شرایط جنگی»، «وضعیت نه جنگ و نه صلح» و «رسیدن به ثبات و آرامش پایدار» مورد بررسی دقیق قرار گرفت و برای هر سه وضعیت، برنامه‌ریزی‌های متناسب و سناریوهای اجرایی تدوین شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت راهبردی گردشگری در دوران پساجنگ تصریح کرد: باور جدی وزارتخانه این است که گردشگری ایران در دوره پساجنگ با جهش و رونق چشمگیری مواجه خواهد شد؛ زیرا ملت‌ها و افکار عمومی جهان تمایل دارند ایران واقعی، ظرفیت‌های تمدنی و حقیقت جامعه ایرانی پس از جنگ را از نزدیک مشاهده و تجربه کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به سهم گسترده این حوزه در اقتصاد ملی ادامه داد: امروز حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت گردشگری و بیش از ۵۷۰ هزار فرصت شغلی در حوزه صنایع‌دستی فعال است و در مجموع نزدیک به ۱۰ درصد اشتغال کشور در این دو بخش متمرکز شده است؛ ظرفیتی عظیم که صیانت از آن، نیازمند سیاست‌های حمایتی، تسهیلات هدفمند و حمایت‌های هوشمندانه اقتصادی است.

او خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی صرفا با رویکردهای دستوری امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند تداوم خدمات پشتیبان، حمایت‌های مالی و تقویت زیرساخت‌های تاب‌آوری اقتصادی فعالان این حوزه است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دستاوردهای این همایش گفت: در این نشست، مدیران سراسر کشور با سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های جدید وزارتخانه در شرایط پساجنگ آشنا شدند و مقرر شد در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، آمادگی نهادی و اجرایی لازم برای پیاده‌سازی این سیاست‌ها ایجاد شود.

او همکاری میان‌بخشی را یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری و صنایع‌دستی دانست و افزود: تعامل و هم‌افزایی با استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها از ارکان اساسی توسعه متوازن گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور به شمار می‌رود و بدون این همکاری شبکه‌ای، تحقق اهداف توسعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

صالحی‌امیری با اشاره به مدیریت دولت در شرایط جنگی تصریح کرد: دولت از نخستین روزهای آغاز جنگ، با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاد تا جامعه، فراتر از دشواری‌های ناشی از جنگ، با بحران مضاعفی مواجه نشود.

او ادامه داد: دولت توانست با مدیریت منسجم، تأمین کالاهای اساسی، سوخت و انرژی را در سراسر کشور استمرار بخشد و این روند تا هر زمان که شرایط کنونی تداوم داشته باشد، ادامه خواهد یافت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین درباره وضعیت موزه‌های کشور گفت: تمامی موزه‌های کشور از آمادگی کامل برخوردارند تا پس از اعلام نظر شورای‌عالی امنیت ملی در تهران و شوراهای تأمین استان‌ها، حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز بازگشایی شوند.

او با تاکید بر صیانت کامل از میراث تاریخی کشور اظهار کرد: همه اشیای موزه‌ای پیش از آغاز جنگ، به مخازن امن منتقل شده‌اند و هم‌اکنون نیز در شرایط کاملا ایمن نگهداری می‌شوند.

صالحی‌امیری در پایان با اشاره به خسارات واردشده در جریان جنگ افزود: در این دوره، ۱۴۹ نقطه مرتبط با اماکن موزه‌ای دچار خسارت شد، اما خوشبختانه هیچ آسیبی به اشیای تاریخی و آثار ارزشمند موزه‌ای کشور وارد نشده است و فرآیند بازگشایی موزه‌ها نیز بلافاصله پس از اعلام مراجع ذی‌صلاح آغاز خواهد شد.

مهدی نورعلی
مهدی نورعلی

