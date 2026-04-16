به گزارش خبرنگار میراث آریا، عصر روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۵ جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی استان اردبیل با حضور علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، فرهاد سبحانی معاون امور عمرانی استانداری اردبیل، جلیل جباری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، شهردار و رئیس شورای شهر اردبیل و جمعی از مسئولان و کارشناسان مرتبط در محل اداره کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل درمورد این جلسه گفت: مسائل و مشکلات مرتبط با بافت تاریخی ۲۶۱ هکتاری شهر اردبیل و همچنین مسائلی در مورد بافت تاریخی شهر خلخال در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از بافت تاریخی، رعایت حریم بناهای مهم تاریخی در مرکز شهر و اختلاف نظرهایی که گاها درمورد ضوابط این محدوده وجود دارد این جلسه برگزار و نکته نظرهای مهمی از سوی حاضران مطرح شد که در ادامه پیگیری خواهد شد.

جباری تاکید کرد: همچنین در این جلسه با توجه به حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نقش ایشان در زمینه اخذ ردیف بودجه اختصاصی برای مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، روند ابلاغ این بودجه به اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل مورد پیگیری قرار گرفت.

