بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری امروز ۲۷ فروردینماه که به همراه امیرعباس جعفری، فرماندار نقده از مراحل احداث اولین خانه صنایعدستی بخش خصوصی در نقده بازدید کرده بود، اظهار کرد: این خانه صنایعدستی در بافت تاریخی نقده قرار گرفته و همین باعث جذابیت بیشتر این مرکز صنایعدستی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: خانه صنایعدستی نقده بهعنوان مرکزی برای آموزش هنرمندان و فروش تولیدات صنایعدستی فعالیت خواهد کرد.
او ادامه داد: توجه به درخواست سرمایهگذار مقرر شده است در کنار راهاندازی مرکز صنایعدستی، مجوز لازم برای احداث واحدهای اقامتی و غذاخوری نیز صادر شود.
انتهای پیام/
نظر شما