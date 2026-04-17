بارآشلو نگین جاده ابریشم در دشت فساست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی ۳۶ فروردینماه در بازدید از کاروانسرای تاریخی «بارآشلو» (رباط بارآشلو)، بر لزوم احیای این سند هویت جادهای فسا تأکید کرد و از برنامههای جدید برای تبدیل آن به یک قطب اقتصادی-فرهنگی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس در بازدید از این بنای ثبت ملی شده با اشاره به پیشینه تاریخی آن گفت: این بنا که با مصالح بومی همچون سنگ، آجر و ساروج ساخته شده، شاهدی بر رونق تجاری فسا در ادوار گذشته است. پلان دقیق، اتاقهای زمستاننشین و حیاط مرکزی وسیع آن، پتانسیلی بینظیر برای تبدیل شدن به یک جاذبه پرتردد گردشگری را دارد.
او با تأکید بر اینکه این بنا در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی (به شماره ۲۰۲۶۴) به ثبت رسیده است، افزود: نباید بنایی که در مسیر جاده شاهی قرار داشته و معماری آن یادآور عظمت دوران صفویه است، در انزوا بماند. ما در حال تدوین بستهای حمایتی برای واگذاری این بنا به بخش خصوصی با هدف بهرهبرداری گردشگری هستیم تا این میراث کهن، خود به منبع ثروت و اشتغال برای اهالی منطقه تبدیل شود.
مریدی با اشاره به ویژگیهای خاص جغرافیایی بارآشلو خاطرنشان کرد: این کاروانسرا بخشی از یک زنجیره گردشگری است که با محوطههایی چون تلضحاک و بومگردیهای روستایی فسا گره خورده است. اولویت ما مرمت طاقهای آسیبدیده و بازگرداندن حیات به حجرههایی است که روزگاری مأمن بازرگانان و مسافران جاده جنوب بودهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس افرود: احیای این بنا نه تنها به معنای حفظ یک اثر ملی است، بلکه با برپایی بازارچههای صنایع دستی و سیاه چادرهای عشایری در مجاورت آن، میتواند فسا را از یک معبر جادهای به یک «مقصد گردشگری» تغییر وضعیت دهد.
کاروانسرای بارآشلو که در ۲۰ کیلومتری جاده فسا-داراب و در نزدیکی روستای نوبندگان واقع شده، یکی از معدود کاروانسراهای چهارایوانی منطقه است که با وجود گذشت قرنها، هنوز شکوه معماری خود را حفظ کرده است.
