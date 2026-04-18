۲۹ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۹

موافقت اصولی تغییر کاربری برای یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی تغییر کاربری برای قلعه دزک شهرستان کیار به اقامتگاه سنتی گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز شنبه ۲۹ فروردین‌ماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱۷۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهره‌برداری از این طرح درروستای دزک شهرستان کیار زمینه اشتغال‌زایی مستقیم پنج نفر فراهم خواهد شد.

او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.

