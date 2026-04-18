موافقت اصولی تغییر کاربری برای یک طرح گردشگری در چهارمحال و بختیاری صادر شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز شنبه ۲۹ فروردینماه جاری گفت: هزینه مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱۷۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: با بهرهبرداری از این طرح درروستای دزک شهرستان کیار زمینه اشتغالزایی مستقیم پنج نفر فراهم خواهد شد.
او تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی مانند زایندهرود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که بهواسطه جاذبهها بیشمار در حوزه طبیعتگردی بهعنوان بهشت بومگردی ایران معروف شده است.
