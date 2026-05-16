به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز شنبه ۲۶ اردی‌بهشت‌ماه جاری گفت: این برنامه به‌مناسبت فرارسیدن هفته میراث‌فرهنگی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد اجرا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: حمایت از برنامه‌های فرهنگی در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

۵۰ ورزشکار در اجرای حرکات نمایشی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر حضور داشتند

سرمربی تیم آکادمی آلفا شهر گهرو شهرستان کیار نیز گفت: در این برنامه ۵۰ ورزشکار رشته کاراته سبک شوتوکان در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد حرکات نمایشی اجرا کردند.

زهرا خدادادی تصریح کرد: ادای احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران، اعلام وطن‌دوستی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مهم‌ترین اهداف ورزشکاران رشته کاراته در چهارمحال و بختیاری برای اجرای حرکات نمایشی به‌شمار می‌رود.

