۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۵

ورزشکاران رشته کاراته در چهارمحال و بختیاری حرکات نمایشی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر اجرا کردند

ورزشکاران رشته کاراته در چهارمحال و بختیاری حرکات نمایشی در مجموعه فرهنگی‌تاریخی قلعه چالشتر اجرا کردند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: تعدادی از ورزشکاران رشته کاراته در این استان حرکات نمایشی مرتبط با رشته خود را در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر اجرا کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز شنبه ۲۶ اردی‌بهشت‌ماه جاری گفت: این برنامه به‌مناسبت فرارسیدن هفته میراث‌فرهنگی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد اجرا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: حمایت از برنامه‌های فرهنگی در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

۵۰ ورزشکار در اجرای حرکات نمایشی در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر حضور داشتند

سرمربی تیم آکادمی آلفا شهر گهرو شهرستان کیار نیز گفت: در این برنامه ۵۰ ورزشکار رشته کاراته سبک شوتوکان در مجموعه فرهنگی تاریخی قلعه چالشتر شهرکرد حرکات نمایشی اجرا کردند.

زهرا خدادادی تصریح کرد: ادای احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران، اعلام وطن‌دوستی و بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مهم‌ترین اهداف ورزشکاران رشته کاراته در چهارمحال و بختیاری برای اجرای حرکات نمایشی به‌شمار می‌رود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022601806
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha