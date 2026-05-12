ارج نهادن به تعاملات سازنده در حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری تبیین شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه جاری در نشست هماندیشی و نظارتی با معاون اجتماعی ستاد امر به معروف چهارمحال و بختیاری گفت: در این نشست ارج نهادن به تعاملات سازنده و مطالبات عمومی مردم در حوزه گردشگری این استان با رویکردی نظارتی تبیین شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این نشست همچنین اجرای دقیق ضوابط قانونی برای رفع مشکلات اماکن گردشگری این استان مورد توجه قرار گرفت.
صادقی تصریح کرد: تدوین راهکارهای عملیاتی برای صیانت از حقوق عامه و ارتقای فضای فرهنگی تفرجگاههای چهارمحال و بختیاری از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بهشمار میرود.
