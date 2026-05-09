بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز شنبه در بازدید از جاذبههای گردشگری اطراف سد و دریاچه کارون ۴ چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایهگذاری در حاشیه سد و نیروگاه کارون ۴ به رونق گردشگری این استان کمک میکند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین در حاشیه بازدید از طرح اقامتگاه بومگردی گوزلک شهرستان اردل افزود: برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
شالبافیان تصریح کرد: طرح اقامتگاه بومگردی گوزلک شهرستان اردل تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز نخست آن امسال راهاندازی میشود.
او یادآور شد: طرح اقامتگاه بومگردی گوزلک شهرستان اردل جزو بزرگترین پروژههای گردشگری روستایی چهارمحال و بختیاری است.
