به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان روز شنبه در بازدید از جاذبه‌های گردشگری اطراف سد و دریاچه کارون ۴ چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه‌گذاری در حاشیه سد و نیروگاه کارون ۴ به رونق گردشگری این استان کمک می‌کند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین در حاشیه بازدید از طرح اقامتگاه بوم‌گردی گوزلک شهرستان اردل افزود: برای اجرای این طرح ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

شالبافیان تصریح کرد: طرح اقامتگاه بوم‌گردی گوزلک شهرستان اردل تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و فاز نخست آن امسال راه‌اندازی می‌شود.

او یادآور شد: طرح اقامتگاه بوم‌گردی گوزلک شهرستان اردل جزو بزرگ‌ترین پروژه‌های گردشگری روستایی چهارمحال و بختیاری است.

