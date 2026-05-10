۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷

جاده دهستان گردشگری موگویی چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: گردنه عسل‌کشان در جاده چلگرد به سرآقاسید دهستان گردشگری موگویی شهرستان کوهرنگ پس از پنج ماه انسداد ناشی از بارش‌های سنگین برف بازگشایی شد.

به‌گزارش میراث‌آریا، سعید خدابخشی روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه جاری گفت: عملیات برف‌روبی و بازگشایی جاده چلگرد به سرآقاسید دهستان گردشگری موگویی شهرستان کوهرنگ از پنجم ماه جاری آغاز شد و پس از ۴۱ روز تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری به پایان رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط سخت جوی در این منطقه افزود: در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از هشت متر می‌رسید و کولاک شدید، روند بازگشایی مسیر را با دشواری‌های فراوان همراه کرده بود.

او تصریح کرد: در این عملیات، ۹ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل بلدوزر، لودر و گریدر به‌کار گرفته شد و راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور داشتند.

خدابخشی یادآور شد: گردنه عسل‌کشان در مسیر جاده چلگرد به سرآقاسید دهستان گردشگری موگویی شهرستان کوهرنگ به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در منطقه‌ای سردسیر و برف‌گیر، همه‌ساله تا اواخر اردی‌بهشت‌ماه نیازمند عملیات مستمر برف‌روبی است و نیروها در این مدت در آماده‌باش کامل قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با بازگشایی این مسیر، تردد در جاده ارتباطی ۱۵ روستای دهستان گردشگری موگویی به چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ پس از حدود ۱۴۰ روز برقرار شد و ساکنان منطقه می‌توانند با رعایت نکات ایمنی از این جاده استفاده کنند.

علیرضا غفاری
دبیر مریم قربانی‌نیا

