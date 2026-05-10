جاده دهستان گردشگری موگویی چهارمحال و بختیاری بازگشایی شد

بهگزارش میراثآریا، سعید خدابخشی روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه جاری گفت: عملیات برفروبی و بازگشایی جاده چلگرد به سرآقاسید دهستان گردشگری موگویی شهرستان کوهرنگ از پنجم ماه جاری آغاز شد و پس از ۴۱ روز تلاش شبانهروزی نیروهای راهداری به پایان رسید.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به شرایط سخت جوی در این منطقه افزود: در برخی نقاط ارتفاع برف به بیش از هشت متر میرسید و کولاک شدید، روند بازگشایی مسیر را با دشواریهای فراوان همراه کرده بود.
او تصریح کرد: در این عملیات، ۹ دستگاه ماشینآلات سنگین شامل بلدوزر، لودر و گریدر بهکار گرفته شد و راهداران بهصورت شبانهروزی در منطقه حضور داشتند.
خدابخشی یادآور شد: گردنه عسلکشان در مسیر جاده چلگرد به سرآقاسید دهستان گردشگری موگویی شهرستان کوهرنگ بهدلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در منطقهای سردسیر و برفگیر، همهساله تا اواخر اردیبهشتماه نیازمند عملیات مستمر برفروبی است و نیروها در این مدت در آمادهباش کامل قرار دارند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: با بازگشایی این مسیر، تردد در جاده ارتباطی ۱۵ روستای دهستان گردشگری موگویی به چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ پس از حدود ۱۴۰ روز برقرار شد و ساکنان منطقه میتوانند با رعایت نکات ایمنی از این جاده استفاده کنند.
