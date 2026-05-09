رفع مشکلات هتل سونک چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار دارد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیاصغر شالبافیان روز شنبه ۱۹ اردیبهشت جاری در بازدید از هتل سونک شهرستان خانمیرزا چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت این هتل بهعلت برخی مشکلات موجود راکد شده است. بههمین منظور پس از رفع مشکلات هتل سونک شهرستان خانمیرزا و آغاز فعالیت آن، راهاندازی فاز دوم این در دستور کار قرار میگیرد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: در این سفر روشهای برای تسهیل در راهاندازی دوباره هتل سونک شهرستان خانمیرزا و راهکارهای تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از فاز دوم این طرح ارائه شد.
انتهای پیام/
نظر شما