بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالعلی ارژنگ روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه جاری در نشست ساماندهی باغهای گردشگری چهارمحال و بختیاری با محوریت باغهای گردشگری شهرستان سامان گفت: برای ساماندهی باغهای گردشگری در مناطق مختلف استان با اولویت شهرستان سامان بایستی تمامی دستگاههای اجرایی همکاری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: فرماندار سامان تا ۶ ماه دیگر نسبت به برگزاری نشستهای مرتبط با طرح توجیهی مرتبط با ساماندهی باغهای گردشگری این شهرستان و انعقاد تفاهمنامه با فعالان این حوزه براساس ضوابط قانونی اقدام لازم را انجام دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: ساماندهی باغهای گردشگری از مهمترین اولویتهای این ادارهکل در سالجاری بهشمار میرود.
حیدر صادقی تأکید کرد: بهرهمندی از ضوابط قانونی در راستای ساماندهی باغهای گردشگری چهارمحال و بختیاری با اولویت شهرستان سامان مورد توجه جدی قرار دارد.
او افزود: حفظ اشتغال موجود، ارایه خدمات مطلوبتر به گردشگران و مسافران، اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی از دستاوردهای ساماندهی باغهای گردشگری در چهارمحال و بختیاری بهشمار میرود.
فرماندار سامان نیز گفت: هماکنون بیش از ۲۳۰ باغ گردشگری غیرمجاز در این شهرستان فعالیت میکند.
حجتالله ریاحی تصریح کرد: فعالیت غیرمجاز باغهای گردشگری در شهرستان سامان گاهی باعث بروز مشکلاتی در روند خدماترسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این شهرستان شده است.
او افزود: بههمین ساماندهی باغهای گردشگری شهرستان سامان در دستور کار قرار گرفت تا بتوان براساس ضوابط مشخص قانونی نسبت به ارتقای خدماترسانی به مسافران و گردشگران ورودی به این شهرستان و برخورد با متخلفان اقدام کرد.
