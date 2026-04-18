بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، امروز، ۲۹ فروردینماه در مراسم بزرگداشت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی که با حضور برخط وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی معاونان، کارشناسان و فعالان صنایعدستی آذربایجان غربی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدا، اظهار کرد: در جنگ اخیر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، شجاعانه از کشور دفاع کردند و برخلاف تصورات دشمنان مبنی بر ایجاد هرج و مرج داخلی پس از شهادت رهبر شهید و فرماندهان نظامی، مردم ایران جانانه، متعهدانه و بصیرت مثالزدنی با حضور در میدان پای کشور ایستادند که همین امر باعث شد تا دشمنان از استیلای نظامی بر ایران نا امید شوند.
او ادامه داد: همچنین در جنگ اخیر مسئولان با وجود تهدیدات، تا پای جان، در خدمت به مردم ایستادند تا جایی که تعدادی از شهدا نیز در کنار عزیزان و خانواده خود به شهادت رسیدند در حالی که میدانستند در لیست ترور قرار دارند اما حاضر نشدند از انجام مسئولیت شانه خالی کنند، که در راس آنها شهادت رهبر معظم انقلاب شور و شعور خاصی در جامعه ایجاد کرد.
صفری با اشاره به افزایش اعتبارات مرمتی و عمرانی ادارهکل در سالهای اخیر ادامه داد: در سال گذشته اجرای پروژههای مرمتی بهصورت مستمر ادامه داشت بهطوری که ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه هزینه شد و همچنین در سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مجموعه فرهنگی_تاریخی شمش تبریزی خوی اختصاص یافت و امسال نیز اعتبار ۳۲ میلیارد تومانی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه تکمیل پروژههای ناتمام در اولویت اقدامات ادارهکل در سال جاری قرار دارد، تصریح کرد: امسال تکمیل موزه باستانشناسی ارومیه با توجه به جایگاه این موزه در سطح استان در اولویت قرار دارد.
او با تاکید بر جذب سرمایهگذار برای اجرای پروژههای عمرانی و مرمتی گفت: استاندار آذربایجان غربی توجه ویژهای به حوزه گردشگری داشته و تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت زیرساختها دارد و همین امر به تسهیل امور سرمایهگذاری در استان کمک شایانی کرده است.
صفری همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه ادارهکل میراثفرهنگی استان در ارزیابی شاخصها در سطح کشور از رتبه ۲۱ در سال ۱۴۰۰ به رتبه سوم در سال ۱۴۰۳ گفت: این ادارهکل در جشنواره شهید رجایی نیز موفق به کسب رتبه نخست در بین دستگاههای اجرایی سطح استان در سال ۱۴۰۳ شده که نشاندهنده فعالیت و تلاش شبانهروزی همکاران مجموعه است.
انتهای پیام/
نظر شما