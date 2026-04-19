بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، امروز، ۳۰ فروردین با حضور در ساختمان شهرداری ارومیه با آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه دیدار و گفتوگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این دیدار اظهار کرد: در راستای ارتقای تعاملات و توسعه ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی در ارومیه نیاز است که همکاریهای مشترک بین ادارهکل میراثفرهنگی استان و شهرداری ارومیه بیش از پیش افزایش یابد.
مرتضی صفری با اشاره به چالشها و مشکلات بافت تاریخی ارومیه افزود: استفاده بهینه از ظرفیتهای میراثی موجود، ساماندهی فضاهای گردشگری شهری و برنامهریزی برای توسعه گردشگری پایدار شهری در ارومیه ضروری است.
او با قدردانی از اقدامات شهرداری ارومیه در حفاظت از آثار تاریخی و اجرای رویدادهای گردشگری ادامه داد: شهرداری ارومیه در مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه همکاری شایستهای با ادارهکل داشته است تا این اثر تاریخی شرایط لازم برای ثبت جهانی را داشته باشد و این همکاری الگوی موفقی میتواند برای سایر حوزهها باشد.
صفری تصریح کرد: مرمت و احیای بازار تاریخی ارومیه از جمله دیگر برنامههای مشترک میتواند باشد و در اولین گام سه سرای این بازار با تایید کارشناسان فنی ادارهکل، با همکاری شهرداری ارومیه مورد مرمت قرار خواهد گرفت.
