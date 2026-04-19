حجتالاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، با اشاره به اینکه تکاب با دارا بودن میراث جهانی تخت سلیمان سالانه میزبان گردشگران زیادی است، اظهار کرد: برای میزبانی شایسته از گردشگران نیاز است که زیرساختهای گردشگری در این شهرستان تقویت شود و در این راستا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده میشود.
او افزود: برای حمایت از سرمایهگذاری تسهیل بروکراسی اداری و پرداخت تسهیلات باید در اولویت قرار بگیرد و در این راستا با همکاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات گردشگری از اعتبارات تبصره ۱۵ به پروژههای گردشگری تکاب اختصاص یافته است.
میرزایی ادامه داد: بنابراین از متقاضیان درخواست میشود با توجه به شناور بودن این اعتبارات با اقدام به موقع و تکمیل مدارک در سامانه و با مساعدت بانکهای عامل تسهیلات خود را در اسرع وقت دریافت کنند.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی تکاب و شاهیندژ نیز در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: براساس بودجه متوازن سال جاری نیز جمعاً ۳۳ میلیارد تومان برای بازسازی و مرمت بناهای تاریخی شهرستانهای شاهیندژ و تکاب در نظر گرفته شده است.
او گفت: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز اضافه بر مبلغ فوق، ۳۳ میلیارد تومان برای اجرای این پروژهها اختصاص داده است که این همکاری دولت و مجلس، اثباتی بر عزم جزم برای توسعه همهجانبه و پایدار منطقه است.
