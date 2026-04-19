ایلام؛ از چکش روزهای جنگ تا نمایشگاه امروزِ صنعت

فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در یادداشتی نوشت: صنعتگران ایلامی، که روزی در میان صدای آژیرها و خاکستر جنگ چراغ تولید را روشن نگه داشتند، امروز در نمایشگاه استان واسط عراق، دوباره با همان انگیزه و ایمان، نام ایلام را بر پرچم تولید و صادرات نقش زدهاند. آنان نشان دادهاند که ایلام نه فقط یادگار حماسه، بلکه نماد پایداری و توان صنعتی ایران است.
ایلام، سرزمینی که در روزهای سخت دفاع مقدس زیر بار خمپاره و اضطراب ایستاده بود، اکنون بار دیگر با چکشِ اراده و دستانِ تلاش، صدای سازندگی را در منطقه طنینانداز کرده است. صنعتگران این استان، همان مردانیاند که در پشت جبهه، آجرِ به آجرِ کشور را با روحی سرشار از ایمان بالا بردند. اگر در خط مقدم، سربازان خاک وطن را پاس میداشتند، در کارگاهها و کارخانههای ایلام، کارگران سربازانی بودند که از اقتصاد خاک دفاع میکردند.
در روزهایی که بسیاری از کارخانهها در کشور ناگزیر از خاموشی شدند، چرخهای تولید در ایلام با همان قدرت میچرخید. برق امید در دلها بود و صدای چکش بر سندان تولید، نوایی بود از تسلیمناپذیری مردم این خطه. آنان به دنیا فهماندند که جنگ میتواند دیوارها را ویران کند، اما نمیتواند اراده انسانِ مؤمن را فرو بریزد.
امروز، پس از آن سالهای تلخ و پرغبار، همان نسل یا شاگردانشان در قامت صنعتگران تازهنفس، پا به نمایشگاه استان واسط عراق گذاشتهاند؛ رویدادی که دروازهای است برای ارتباط، صادرات و بازتاب توان صنعتی ایران در فراتر از مرزها. حضور ایلام در این نمایشگاه، تنها یک نام در فهرست مشارکتکنندگان نیست؛ تصویری است از مسیرِ طولانی مقاومت، ساخت و ایمان به آینده.
غرفههای صنعتگران ایلامی در این نمایشگاه چیزی فراتر از ویترین کالا هستند. در هر محصول، ردّی از خاطرهی ایستادگی و در هر لبخندشان نشانی از اعتماد دیده میشود. آنان به بازار عراق نرفتند تنها برای فروش، بلکه برای ارتباط، یادآوری و نشان دادن اینکه «ایلام ایستاده است»؛ ایلامی که در قاب خاطرات جنگ ماندگار شد، اما امروز در قالب خلاقیت و تولید نفس میکشد.
این حضور منطقهای، بازتاب همان روحیهای است که در دل روزهای رمضانِ جنگ ریشه گرفت؛ روحیهای که امروز از مرزها عبور کرده و به عرصههای جدید اقتصادی پا گذاشته است.
پیامی روشن در میان این حرکت نهفته است: ایلام فقط یادگار دفاع نیست، بلکه خاستگاه پیشرفت و صادرات است.
از کارگاههای ساده زمان جنگ تا نمایشگاههای فرامرزی امروز، پیوندی روشن برقرار است؛ پیوند میان ایمان و تلاش، میان دستانی که از خاک برآمدند و کالاهایی که امروز بر میزهای بینالمللی میدرخشند. این مسیر نه با شعار، که با کار مداوم و همت کارگران و صنعتگران ایلامی طی شده است.
امروز صنعت ایلام، نماد گفتوگو میان گذشته و آینده است. جایی که خاطرات مقاومت، در قامت تولید دوباره زنده میشوند. هر موتور، هر محصول و هر نمایشگاه، برگ تازهای از کتاب پایداری این مردم است. شاید زمانه تغییر کرده باشد، اما جوهر کار همان است: اراده، خلاقیت و سربلندی.
ایلام بار دیگر ثابت کرد که خاکش نهتنها زادگاه حماسه، بلکه بستر امید و پیشرفت است؛ جایی که از آتش جنگ، فولاد اراده زاده شد و از غبار دیروز، روشنایی امروز پرورده گشت.
صنعتگرانش نه فقط تولیدکنندگان، که راویان تاریخ ایستادگیاند، مردانی و زنانی که چکشِ دیروز را امروز بر سندانِ آینده فرود میآورند.
