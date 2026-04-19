به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ با حضور در دفتر سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشستی مشترک به بررسی مسائل و چالشهای پیشروی فعالان گردشگری و صنایعدستی پرداخت.
این نشست به درخواست وزارت میراثفرهنگی و با هدف هماهنگی بیشتر برای حل مشکلات جاری و تدوین بستههای حمایتی برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله دسترسی به تسهیلات، رفع موانع صادراتی در حوزه صنایعدستی و برخی مقررات در بخش گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به نقش گردشگری و صنایعدستی در اشتغالزایی، بر لزوم حمایت هدفمند از فعالان این حوزه تاکید کرد و گفت: حفظ و تداوم فعالیت کسبوکارهای این بخش، بهویژه در شرایط فعلی، نیازمند توجه و حمایت جدی است.
در ادامه، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز با اشاره به برخی چالشهای موجود، از جمله مسائل مرتبط با صادرات صنایعدستی و مشکلات فعالان گردشگری، بر لزوم همکاری نزدیکتر دستگاههای اقتصادی تاکید کرد.
در این نشست که با حضور جمعی از معاونان و مدیران دو وزارتخانه برگزار شد، مقرر شد بررسیهای کارشناسی در قالب کارگروههای مشترک ادامه یافته و پیشنهادهای عملی برای بهبود وضعیت فعالان این حوزه در کوتاهترین زمان ارائه شود.
انتهای پیام/
نظر شما