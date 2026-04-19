به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز یکشنبه ۳۰ فروردینماه ۱۴۰۵ و همزمان با سفر استاندار اردبیل به شهرستان مشگینشهر، فاز دوم مجموعه گردشگری رویای پرواز شامل بخش پذیرایی این مجموعه با حضور امام جمعه این شهرستان، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در آیین بهرهبرداری از این مجموعه گردشگری، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و در شرایطی که کشور تحت تاثیر جنگ تحمیلی رمضان قرار دارد، مجموعه گردشگری رویای پرواز چهارمین پروژه افتتاح شده در سطح استان اردبیل است.
جلیل جباری افزود: دو پروژه آبدرمانی در شهرستان سرعین، فاز اول یک هتل چهار ستاره در شهرستان نمین و فاز دوم مجموعه گردشگری رویای پرواز شامل بخشهای پذیرایی این مجموعه چهار پروژه افتتاح شده از ابتدای سال هستند.
او با اشاره به این نکته که حداقل سه پروژه گردشگری دیگر نیز در سطح استان آماده بهرهبرداری است، تاکید کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیتهای منحصر به فرد در حوزه گردشگری و در مناطق مختلف استان مورد استقبال سرمایهگذاران قرار دارد و در حال حاضر بیش از هشتاد پروژه نیز در سطح استان در حال اجرا هستند که نوید آینده بهتری را برای گردشگری استان میدهند.
