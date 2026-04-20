۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲

نامه به دبیر کل یونسکو درباره ایران/ از توسعه جنگ افروزی جلوگیری کنیم

احمد مرعشی فارغ‌التحصیل دانشکده معماری هنرهای زیبا و نایب رئیس پیشین کانون مهندسان معمار با انتشار متنی از دبیر کل یونسکو خواست با محکوم کردن حمله به بناهای تاریخی ایران، از تخریب تمدن کهن ایرانی جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن نامه احمد مرعشی فارغ‌التحصیل دانشکده معماری هنرهای زیبا و نایب رئیس پیشین کانون مهندسان معمار در نامه‌ای به دبیرکل یونسکو آمده است:

«خانم اُدره آزولِه دبیر کل محترم یونسکو 

معماری هر اقلیم و سرزمینی، تجلی تاریخ، فرهنگ و دانایی مردمان آن است و دلیلی است قاطع بر مدنیت آن قوم و نشانی از بالندگی اجتماع و نبوغ انسانی آنها. قدمت تاریخ را که به آن بیافزاییم، عظمتی در می یابیم، تردید ناپذیر و تخریب ناشدنی، به صلابت زمان.

جنگ‌ها، ناقوس مرگ تمدن ها را به صدا در می آورند و مدعیان صلح و انسان دوستی، نمی‌توانند با تهدبد به تخریب تمدنی کهن، حافظان صادق فرهنگ و انسانیت، در اقلیمی باشند که معماری آن، آیینه تمام نمای شکوه آدمیت و معنویت و عشق به جهان هستی است، تخریب و حمله به آثار معماری، بناهای عمومی و یا بنای شاخص، سازه‌های مهندسی ماندگار و عام المنفعه، به بهانه‌های امنیتی و یا هر بهانه دیگری، در تمام اشکال آن محکوم است و نه تنها حمایت اجتماعی را به همراه نمی آورد بلکه به تنفر و انزجار از جنگ طلبی می‌انجامد و توسعه خشونت کور و نفی عقلانیت را با خود به همراه دارد.

از این رو اینجانب به عنوان یک معمار با دغدغه های حرفه‌ای، از کلیه اهالی فرهنگ و هنر تقاضا دارم، به سهم خود در جمع کردن بساط بی‌خردی از توسعه جنگ افروزی در شهرها و یادگارهای تمدن ارزشمند سرزمینم به دلیل حفظ کرامت انسان‌ها بکوشند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

ارادتمند فرهنگ ایران و ایرانی و آرزومند کشوری امن و آباد

 سید احمد مرعشی فارغ‌التحصیل دانشکده معماری هنرهای زیبا و نایب رئیس پیشین کانون مهندسان معمار»

مریم قربانی‌نیا
