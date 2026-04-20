نامه به دبیر کل یونسکو درباره ایران/ از توسعه جنگ افروزی جلوگیری کنیم

به گزارش خبرنگار میراثآریا، در متن نامه احمد مرعشی فارغالتحصیل دانشکده معماری هنرهای زیبا و نایب رئیس پیشین کانون مهندسان معمار در نامهای به دبیرکل یونسکو آمده است:
«خانم اُدره آزولِه دبیر کل محترم یونسکو
معماری هر اقلیم و سرزمینی، تجلی تاریخ، فرهنگ و دانایی مردمان آن است و دلیلی است قاطع بر مدنیت آن قوم و نشانی از بالندگی اجتماع و نبوغ انسانی آنها. قدمت تاریخ را که به آن بیافزاییم، عظمتی در می یابیم، تردید ناپذیر و تخریب ناشدنی، به صلابت زمان.
جنگها، ناقوس مرگ تمدن ها را به صدا در می آورند و مدعیان صلح و انسان دوستی، نمیتوانند با تهدبد به تخریب تمدنی کهن، حافظان صادق فرهنگ و انسانیت، در اقلیمی باشند که معماری آن، آیینه تمام نمای شکوه آدمیت و معنویت و عشق به جهان هستی است، تخریب و حمله به آثار معماری، بناهای عمومی و یا بنای شاخص، سازههای مهندسی ماندگار و عام المنفعه، به بهانههای امنیتی و یا هر بهانه دیگری، در تمام اشکال آن محکوم است و نه تنها حمایت اجتماعی را به همراه نمی آورد بلکه به تنفر و انزجار از جنگ طلبی میانجامد و توسعه خشونت کور و نفی عقلانیت را با خود به همراه دارد.
از این رو اینجانب به عنوان یک معمار با دغدغه های حرفهای، از کلیه اهالی فرهنگ و هنر تقاضا دارم، به سهم خود در جمع کردن بساط بیخردی از توسعه جنگ افروزی در شهرها و یادگارهای تمدن ارزشمند سرزمینم به دلیل حفظ کرامت انسانها بکوشند و از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
ارادتمند فرهنگ ایران و ایرانی و آرزومند کشوری امن و آباد
سید احمد مرعشی فارغالتحصیل دانشکده معماری هنرهای زیبا و نایب رئیس پیشین کانون مهندسان معمار»
انتهای پیام/
نظر شما