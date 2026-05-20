نمایش زنانه‌ افشین هاشمی در آمریکا

به گزارش میراث آریا، افشین هاشمی بازیگر و کارگردان که مدتی است برای یک پروژه فرهنگی در آمریکا به سر میبرد، این نمایش را با حضور جمعی از بازیگران ایرانی مقیم امریکا در اوکلند به صحنه میبرد.
نمایشنامه «تکگوییهای زنانه بر اساس حروف الفبا» مجموعه ۳۲ تکگویی است از قصّههای زنانِ ایران، دیروز و امروز، گذشته و حال، که هرکدام متمرکز بر یکی از حروف الفبا و با استفاده از واژههای عامیانه و اصطلاحات و مَثَلهای زبان فارسی، برای اجرای یک تا ۳۲ بازیگرِ زن نوشته شده است.
نگارش، اجرا و انتشار این مجموعه که محصول دوران کرونا و تعطیلی تئاتر در آن مقطع است، از ۵فروردین ۱۴۰۰ با بازی مونا فرجاد در صفحه شخصی این بازیگر در اینستاگرام آغاز و تا اردیبهشت ۱۴۰۱ بهطور پیوسته ادامه یافت و با استقبال تئاتردوستان و دیگر مخاطبان فضای مجازی روبهرو شد.
انجمن بازیگران خانه تئاتر ایران نیز پس از پایان دوران کرونا با اهدای نشان به بازیگر و نویسنده این مجموعه، این حرکت را ارج نهاد.
افشین هاشمی قصد داشت فروردین امسال همین نمایشنامه را با بازی مونا فرجاد، همراه با دیگر نمایش خود به نام «سوپرنوا» در تهران روی صحنه ببرد و گفتوگوهایی هم با تماشاخانه ایرانشهر انجام داده بود که به دلیل شرایط جنگی، به تعویق افتاد و هاشمی تصمیم گرفت در این فاصله، نمایش «تکگوییها…» را با بازیگران ایرانی مقیم آمریکا روی صحنه ببرد.
او، یکی از بزرگترین مسائل کار تئاتر در خارج از کشور را هماهنگی میان بازیگران دانست چرا که اغلب در مسافتی دور از یکدیگر زندگی میکنند.
این بازیگر و کارگردان گفت: خوشبختانه با حضور بیضایی و مژده شمسایی در استنفورد گروهِ خوبی از نسل جدید بازیگران شکل گرفته که با آنها و دیگر فعالان تئاتر و موسیقی این منطقه میتوان نمایش حرفهای روی صحنه برد؛ اما مسئلهی مسافت مشکلی جدّیست. به همین دلیل، تصمیم گرفتم «تکگوییهای زنانه…» را که امکان تمرین انفرادی داشت، اجرا کنم تا تمرین و آمادهسازی با این تعداد بازیگر شدنی باشد.
هاشمی، خبر داد که بعد از بازگشت به ایران هر دو نمایش خود را در تهران اجرا خواهد کرد.
گروه اجرایی این نمایش شامل نویسنده، طرّاح و کارگردان: افشین هاشمی، بازیگران بهترتیب الفبای نقش: اعظمخانوم: غزل همّت، بهاربانو: مریم مظفری، پریخانوم: لیلا سلطانی، طنّاز تمبکی / ویستا وارش: گلرخ امینیان، جمیلهجِرّو: نگار آصف، چانگچونچینگچانگچین: پانیذ اجلالی، حنا هراتی: نگار یاریان، خانومخضرایی: ماهگل صرّافزاده، دنیا دربندی: فهیمه خالقی، روشنکِ رقاصه: لیلا قاضوی، زُهره زینالعابدین: نگار عدالت، ژیلا ژینوس: مهسا بادامی، سعیده سرابی: نسیم گرگانی، شعله شهادتخوان: هما هراتی، عروس عصر عتیق: شادی نژند، فروزان فرجامی: پریسا میرصادقی، قُمری قهوهچی: لیلا بحرینیان، کیمیا کهبد: نگار منظمی، گلفروش گذر گلوبندک: نرگس جاجرمی، لاچین لهراسبی: مهناز واحدی، محبوبه مشتاق: آزیتا ستوده، ننه نُمَیْرْ: نگار عابدی، وانیا ورجاوند: اما هاشمی، دستیار کارگردان: لیلا قاضوی، نوازندگان: مارتین شمعونپور، سپهر نصیحتگر، طرّاح پوستر: محمد جهانیمقدّم، تهیهکننده: Diaspora Art Connection این نمایش روزهای ۳۰ و ۳۱ می (۹ و ۱۰ خرداد ماه) و ۶ و ۷ ژوئن (۱۶ و ۱۷ خرداد ماه) در دانشگاه هنرهای زیبای اوکلند روی صحنه میرود.
