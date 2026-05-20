بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نصرالله ابراهیمی امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ گفت: به مناسبت فرارسیدن هفته میراثفرهنگی، نمایشگاه عکس ایستاده در غبار با تمرکز بر بناهای تاریخی آسیبدیده در جنگ رمضان و همچنین روند مرمت و احیای بناهای تاریخی شهر بوشهر، در این استان گشایش یافت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: این نمایشگاه شامل ۳۰ قطعه عکس از بناهای تاریخی ارزشمند کشور است که در طول جنگ تحمیلی، به ویژه در دوران موسوم به جنگ رمضان، متحمل آسیبهای جدی شدهاند. این تصاویر، یادآور مقاومت و پایداری ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن و همچنین ارزش و اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی کشور در شرایط بحرانی هستند.
او ادامه داد: در بخش دیگری از این نمایشگاه، تصاویر و مستنداتی از روند بازسازی و احیای بناها و عمارتهای تاریخی موجود در بافت تاریخی شهر بوشهر به نمایش درآمده است. این بخش، گویای تلاشهای مستمر مسئولین و کارشناسان میراثفرهنگی در حفظ و احیای بافت تاریخی این شهر بندری کهن است.
ابراهیمی تصریح کرد: نمایشگاه ایستاده در غبار تا تاریخ ۳ خرداد ماه سال جاری، همه روزه صبحها از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در محل عمارت رشیدی( پایگاه میراثفرهنگی بافت تاریخی بوشهر)، پذیرای علاقهمندان و بازدیدکنندگان گرامی خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر در پایان اضافه کرد: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر عموم مردم با تاریخ و فرهنگ غنی ایران و همچنین اهمیت حفظ و نگهداری از میراث گرانبهای گذشتگان است. تصاویر به نمایش درآمده، پیامآور مقاومت، ایستادگی و همچنین تلاشهای شبانهروزی همکاران ما در مرمت و احیای بناهای تاریخی است.
انتهای پیام/
نظر شما