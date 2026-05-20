وحید امیری کارشناس ادارهکل میراثفرهنگی بوشهر در یادداشتی نوشت: یکی از ویژگیهای بارز بوشهر، بافت تاریخی آن است که همچنان پابرجا و زنده باقی مانده است. در دل این بافت، بناهای قدیمی و تاریخی با معماری منحصر به فرد قرار گرفتهاند که هر کدام نماد هنر و فرهنگ بومی این سرزمین هستند. این خانهها معمولاً دارای حیاطهای مرکزی، دیوارهای گچی، و سقفهایی از چوب و خشت هستند که در کنار آنها، پنجرههای رنگی و منبتکاریهای هنرمندانه، جلوه خاصی به میدان میدهند.
در این بافت تاریخی، و پنجرههای رنگی نقش مهمی ایفا میکنند. پنجرههای شیشهای رنگی، که اغلب در دل دیوارهایی با مصالح بومی و چوبی جای دارند، در روزهای آفتابی، بازتاب نور را به داخل خانهها میفرستند و فضای داخلی را زنده میکنند. این پنجرهها نمادی از هنر ایرانی اسلامی است، نقشهای هندسی و گلدار، که هر یک در قالب گرهچینی و منبتکاریهای ظریف، تکمیلکننده زیبایی معماری هستند. هنر گرهچینی در درب و پنجرهها، نمونهای از ذوق و هنر سنتی است که استادکاران بومی، با مهارت و دقت، نقشهای هندسی و گیاهی را بر روی چوب و چینی حکاکی میکردند.
کوچههای بوشهر، علاوه بر زیبایی، پر از حس بودن و ارتباط هستند. کوچههای قهر و آشتی و سلام، زبان و روابط روزمره مردم این شهر را نشان میدهند. این کوچهها، اغلب کم عرض و پیچ در پیچ، فرصتی است برای گفتگو و ارتباط داشتن میان اهالی در کنار هم، این مسیرهای کوچک، محلی شدهاند برای دیدار، گفتگو و حتی در بازههای زمانی خاص، جشن و سرور.
عمارتهای این شهر، نمونههایی بینظیر از انحصاریترین معماریهای شاخهای هستند. عمارتهای شاهانه، با دیوارهای بلند و سقفهای بلند و ستونهای محکم، نماد قدرت و ثروت مالکان قدیم بودهاند. این عمارتها با تزئینات فراوان، تزئینات نقاشی و کاشیکاریهای رنگارنگ، نشانگر هنر و کاستیهای معماری دورههای گذشته هستند. در برخی از این عمارتها، حیاطهای بزرگ با درختان بلند، آبنماها و حوضهای بزرگ دیده میشود که آرامش و زندگی را به فضا میافزایند.
علاوه بر عمارتهای شاهانه، عمارتهای تجاری نیز نقش مهمی در زندگی اقتصادی و فرهنگی شهر داشتهاند. در کنار بازارهای پررونق، این عمارتها، به عنوان مراکز صادرات و واردات، با طراحیهای خاص و معماری فوقالعاده، فضای تجاری و اقتصادی شهر را در بر میگیرند. در بازارهای بوشهر، گرمای حاصل از فعالیتهای داد و ستد به چشم میخورد، بازاریان و کسبه با همان طراوت همیشگی به داد و ستد مشغول هستند و زندگی شهر در جریان است.
بازارهای بوشهر، نه فقط مراکز اقتصادی، بلکه فضاهای فرهنگی و اجتماعی هم محسوب میشوند. روزهای پر از جنب و جوش این بازارها، پر از صدا و سرور است، جایی است که شیوه زندگی و هنر شهر را نشان میدهد. این بازارها، در کنار فروش کالا، تجربهای است از روابط، گفتگوها و همچنین گسترش فرهنگ و هنر بومی.
در مجموع، بوشهر شهری است که با تاریخ، هنر و فرهنگ غنیاش، هر انسانی را مجذوب میکند. این شهر، ترکیبی است از معماری زیبا، هنرهای دستی و کوچههایی که هر یک، نغمهای از سرگذشت و تاریخ بودند. بافت تاریخی بوشهر، پنجرههای رنگی و هنر گرهچینی در درب و پنجرهها، و عمارتهای شاهانه و تجاری، همگی بخشی از نگهداری هنر و هویت اصیل این سرزمین بینظیر هستند، شهری که باید هر لحظه در آن غرق شد و از زیباییهایش لذت برد.
