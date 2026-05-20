نمایشگاه عکس سیراف در مسیر ثبت جهانی

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عصر سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیس اداره ثبت آثار تاریخی وزارت میراث،فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی نمایشگاه عکس و همایش سیراف در مسیر ثبت جهانی در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سیراف برگزار شد.
در این همایش حمیدرضا دوست محمدی رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت متبوع با ایراد سخن درباره مزایای ثبت جهانی سیراف و برنامهها و مشکلاتی که در مسیر وجود دارد، تحلیل کرد.
در این برنامه امامجمعه شهر سیراف، علی ماهینی معاون میراثفرهنگی استان بوشهر، مسئولان شهرستانی و جمعی از فرهنگیان، اصحاب رسانه، بانوان فرهنگی شهر سیراف و مهمانانی از صنعت منطقه حضور داشتند.
محمد کنگانی مدیر موسسه سیراف پارس موزه از نحوه برگزاری نمایشگاه عکس و اهمیت موزه و چگونگی راه اندازی آن درسیراف و همچنین اهمیت ثبت جهانی سیراف سخنانی ابراز کرد.
این نمایشگاه با همکاری موسسه سیراف پارس موزه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرسیراف، منطقه ویژه پارس کنگان و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر بوشهر اجرا شد.
در پایان از مهمانان ویژه مراسم و عوامل اجرایی برنامه تجلیل شد.
