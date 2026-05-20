۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱

نمایشگاه عکس سیراف در مسیر ثبت جهانی

نمایشگاه عکس سیراف در مسیر ثبت جهانی به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در این بندر تاریخی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عصر سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور رئیس اداره ثبت آثار تاریخی وزارت میراث،فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس و همایش سیراف در مسیر ثبت جهانی در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سیراف برگزار شد.

در این همایش حمیدرضا دوست محمدی رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت متبوع با ایراد سخن درباره مزایای ثبت جهانی سیراف و برنامه‌ها و مشکلاتی که در مسیر وجود دارد، تحلیل کرد.

در این برنامه امام‌جمعه شهر سیراف، علی ماهینی معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر، مسئولان شهرستانی و جمعی از فرهنگیان، اصحاب رسانه، بانوان فرهنگی شهر سیراف و مهمانانی از صنعت منطقه حضور داشتند.

محمد کنگانی مدیر موسسه سیراف پارس موزه از نحوه برگزاری نمایشگاه عکس و اهمیت موزه و چگونگی راه اندازی آن درسیراف و همچنین اهمیت ثبت جهانی سیراف سخنانی ابراز کرد.

این نمایشگاه با همکاری موسسه سیراف پارس موزه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرسیراف، منطقه ویژه پارس کنگان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر بوشهر اجرا شد.

در پایان از مهمانان ویژه مراسم و عوامل اجرایی برنامه‌ تجلیل شد.

کد خبر 1405023002277
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

