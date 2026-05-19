به گزارش خبرنگار میراث آریا، «اژدهاک» نوشته زنده یاد بهرام بیضایی عنوان یکی از تازهترین نمایشهای تئاتر شهر است که از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به کارگردانی و تهیهکنندگی آرش اشاداد در کارگاه نمایش این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
علی افشار، عباس بابایی، پرستو فخر فاطمی از جمله هنرمندانی هستند که در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.
ملیکا وزیری مقدم دستیار و برنامهریز، مبینا اصفهانی دستیار کارگردان، سعید سام طراح گریم، رضا خضرایی طراح نور، یاسمن بخشی طراح لباس، آرش اشاداد و حسین دیانت طراح صحنه، بهار صبوریان مدیرتبلیغات، سید مهدی موسوی تبار طراح پوستر، بابک کیوانی موسیقی، آوا عامری منشی صحنه، پارسا نظارت، آرش راد گروه کارگردانی، سمانه جویا عکاس نیز دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل میدهند.
آرش اشاداد از جمله هنرمندانی است که طی سالهای گذشته به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر فعالیتهای متعددی را در عرصه تئاتر پشت سرگذاشته است.
«جنگ تمام شد- نویسنده، کارگردان، تهیه کننده»، «مشت زن- نویسنده و کارگردان»، «آرش – دراماتورژ»، «سنمار اشا- کارگردان، طراح صحنه، تهیهکننده»، «کارنامه بندار بیدخش - کارگردان، طراح صحنه و بازیگر»، «احتمالات - بازیگر»، «بر زمین میزندش - بازیگر»، «رئال مادرید - بازیگر»، «سلولهای حروم - بازیگر»، «شش مونولوگ- بازیگر»، «خاندان مرگ - بازیگر»، «ماشینیست - بازیگر»، «ننه دلاور- بازیگر»، «طاووس حوض نقاشی - بازیگر»، «شب هزار و یکم- تهیهکننده»، «دربی - تهیهکننده» و پروژههای دیگر از جمله آثاری است که اشاداد در آن حضور داشته است.
نمایش «اژدهاک» از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۴۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
«نامقصد» در خانه هنرمندان
نمایش «نامقصد» به نویسندگی و کارگردانی رضا بهکام و تهیهکنندگی عماد اخلاقی، در هفته اول اجراهای خود با استقبال مخاطبان روبه رو شد و با اتمام ظرفیت سالن به روی صحنه رفت.
این نمایش پس از یک روز تعطیلی، ۲۸ اردیبهشت ماه، هفته دوم اجراهای خود را در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز کرد.
در این اثر نمایشی ناهید عساکره، سحر بیرانوند و نازنین میهن به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه این اثر آمده: «سه دوست قدیمی دوران دانشکده هنر و آکادمی تئاتر، در زمان حال به روایتهای موازی از مسیر زندگی دهساله خود میپردازند…»
«نامقصد» تا ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ هر شب به جز شنبهها، ساعت ۱۸:۳۰ در سالن استاد انتظامی روی صحنه خواهد رفت.
«ترمه» در تماشاخانه طهران
نمایش «ترمه» به نویسندگی و کارگردانی آراز بارسقیان که روایتی از زنان دوران قاجار است، با تکیه بر عناصر نمایشهای سنتی ایرانی، از دوم خرداد ماه ۱۴۰۵ در تماشاخانه طهران روی صحنه خواهد رفت.
این نمایش با تکیه بر عناصر نمایشهای سنتی، فضای تاریخی و مناسبات قدرت در دربار قاجار را دستمایه روایت خود قرار داده است و با نگاهی امروزی به نقش زنان، جنگ و ساز و کارهای پنهان قدرت میپردازد.
در نمایش «ترمه»، یلدا احمدنژاد ملکی، بردیا تقویمطلق، آرینا دوده، محمدجواد رضوانی، نگین ریاضی، مریم شایگانفر، نیوشا طورانی، مهتاب عباسیفرد، هستی عربی، میلاد علیپرست، کوثر کاردان، نازنین کاوه، حسین لوایی، مهدی مجنونی، علی محمودی، علیار ملکی و احمدرضا میررجبی به عنوان بازیگر حضور دارند.
قرار «سندباد و فیروز» در تماشاخانه سنگلج
تماشاخانه سنگلج، کمدی موزیکال «سندباد و فیروز» نوشته دانیال تفرشی با طراحی و کارگردانی محمود موسوی از پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹.۳۰ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه میرود.
مراسم شبچراغ این نمایش کمدی موزیکال ساعت ۱۹ روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر برگزار و اجرای عمومی این نمایش به طور رسمی آغاز میشود.
«سندباد و فیروز» تئاتری موزیکال است که درگیری تاریخی خان دو روستا را روایت میکند. در این میان گروهی برآنند که از اختلاف سران این دو روستا با یک ازدواج کم کنند غافل از آنکه در پس این کار، اتفاق دیگری نهفته شده است.
در این نمایش هنرمندانی همچون مسعود محرابی، حمیدرضا جهانگیری، دانیال تفرشی، علی آتشانی، علیرضا ذوالفقاری، رجا پوستی، مژگان آمری، ظحا طلایی، مهیاس حسین زاده، دریا فخیم، مهرناز عدمی، پرند اکبری، سارا قائم مقامی، سمیه باباوند به ایفای نقش میپردازند.
اجرای موسیقی زنده را گروه نوازندگان شامل نیما فرامند، مهراد ابریشمکار، سینا معصومی، سپنتا بوچالو، ابراهیم اکبرزاده ماکوئی برعهده دارند.
سرپرست گروه کارگردانی و برنامهریز این نمایش، نیلوفر شکری، آهنگساز نیما فرامند، دستیاران کارگردان پوریا یاوری، امیر مهدی اعتمادفر، بهنوش خرداد، منشی صحنه نیلوفر شکری هستند.
طراحی لباس را کوروش مراد طهرانی، طراحی حرکت را سارا قائم مقامی، طراحی موسیقی را مهراد ابریشمکار، طراحی نور را میثم کحالی، طراحی پوستر را سعید ملک، طراحی صحنه را محمود موسوی انجام دادهاند.
دیگر همکاران این گروه، مدیران صحنه نیایش شکری و علی گلکاران، ساخت دکور و آکسسوار حمیدرضا جهانگیری، عکاس علیرضا سامنی و عباس ستایش، ساخت تیزر مجید شاکری، روابط عمومی مرتضی رنجبران هستند.
انتهای پیام/
نظر شما