به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، حسن فتحی در ادامه روایتگری عاشقانههای خویش، در برهههای مختلف تاریخی، اینبار قصه تغزلی و حماسی دیگری را در دل دوران صفوی به تصویر میکشد.
«ده پهلوان» در دو فصل ۱۳ قسمتی با سرمایهگذاری انحصاری گروه مالی گردشگری برای پخش از پلتفرم شیدا تولید میشود. تهیهکنندگی سریال «ده پهلوان» را زینب تقوایی برعهده دارد.
سریال «ده پهلوان» با دریافت مجوز ساترا، از یک سال پیش مراحل نگارش و پیشتولید اولیه را آغاز کرده و پس از وقفهای به جهت شرایط کشور، اینروزها مراحل پایانی پیش تولید را پشتسر میگذارد.
تازهترین اثر حسن فتحی که سابقه طرح آن به حدود ۱۵ سال قبل بازمیگردد، پس از اتمام ساخت دکور دولتخانه قزوین، از اوایل تیرماه کلید خواهد خورد.
اخبار تکمیلی سریال «ده پهلوان» صرفا بهصورت رسمی و از طریق روابط عمومی پروژه منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما