به گزارش خبرگزاری میراث آریا، حسن فتحی در ادامه روایتگری عاشقانههای خویش، در برهههای مختلف تاریخی، این بار با ساخت «ده پهلوان» قصه تغزلی و حماسی دیگری را در دل دوران صفوی به تصویر میکشد.
این مجموعه در دو فصل ۱۳ قسمتی با سرمایهگذاری انحصاری گروه مالی گردشگری برای پخش از پلتفرم شیدا تولید میشود. تهیهکنندگی سریال «ده پهلوان» را زینب تقوایی برعهدهدارد.
«ده پهلوان» با دریافت مجوز ساترا، از یک سال پیش مراحل نگارش و پیشتولید اولیه را آغاز کرده و پس از وقفهای به جهت شرایط کشور، اینروزها مراحل پایانی پیش تولید را پشت سر میگذارد.
تازهترین اثر حسن فتحی که سابقه طرح آن به حدود پانزده سال قبل برمیگردد، پس از اتمام ساخت دکور دولتخانه قزوین، از اوایل تیرماه کلید خواهد خورد.
فتحی کارگردان و فیلمنامهنویس ایرانی سینما، تلویزیون و تئاتر است. او کار حرفهای خود در تلویزیون را با کارگردانی مجموعه تلویزیونی «همسایهها» در سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. مجموعههای تلویزیونی پهلوانان نمیمیرند، شب دهم، مدار صفر درجه، میوه ممنوعه، زمانه، شهرزاد و جیران از آثار فتحی در عرصه سریالسازی است.
