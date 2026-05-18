مهدی سپهر خواننده موسیقی پاپ درگذشت

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، زنده‌یاد مهدی سپهر مهدی سپهر خواننده موسیقی پاپ سال ۱۳۲۸ در اهواز متولد شد. او گرچه دانش‌آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان بود اما عشق به موسیقی مسیر زندگی‌اش را تغییر داد. سپهر فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۰ از رادیو در میدان ارگ تهران آغاز کرد.

این خواننده، نخستین بار توسط علی تجویدی آهنگساز و ویولونیست برجسته به عنوان خواننده معرفی شد. نخستین اثری که توسط مهدی سپهر اجرا شد، آهنگ «در کام امواج» با آهنگسازی علی تجویدی بود.

ترانه «بهار را صدا بزن» که از خاطره‌انگیزترین آثار ادبی شاعران معاصر ایران محسوب می‌شود، توسط مهدی سپهر به قطعه‌ای جاودانه در موسیقی پاپ دهه هفتاد تبدیل شد. این اثر همچنان در حافظه شنیداری نسل‌های آن دوران زنده است.

خاکسپاری زنده‌یاد سپهر فردا سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده ایشان و جامعه موسیقی تسلیت می‌گوید.

