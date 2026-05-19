یک روز بلیت رایگان سینما برای چه کسانی است؟

به گزارش میراث آریا، خانوادههای مشمول این طرح میتوانند از ساعت ۱۲ ظهر روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه با مراجعه به سامانه آیتیکت به آدرس iticket. ir، بلیت رایگان سانسهای روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه تا ساعت ۱۷ را دریافت کنند.
خانوادههای مشمول میتوانند تا سقف پنج نفر به تماشای یکی از چهار فیلم «سفر به لیمونیا»، «افسانه سپهر»، «ژولیت و شاه» و «نیمشب» در سینماهای سراسر کشور بنشینند.
در حال حاضر بیش از ۱۰ فیلم در سینماهای سراسر کشور اکران میشوند که از بین آنها به «آنتیک»، «تهران کنارت»، «قمارباز»، «خط نجات»، «تاکسیدرمی»، «کفایت مذاکرات» و «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» میتوان اشاره کرد.
بلیت سینما در روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته نیمبها فروخته میشود. قیمت بلیت سینماها در طرح جدید که از ۱۶ اردیبهشت ماه اجرایی شده، در روزهای نیمبها در سینماهای مدرن ۹۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۶۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۵۰ هزار تومان است. روزهای پنجشنبه، جمعه، اعیاد و تعطیل نیز قیمت در سینماهای مدرن ۱۸۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۱۲۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۹۰ هزار تومان است و روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه قبل از ساعت ۱۷ بلیت سینما نیمبها و بعد از ساعت ۱۷ در سینماهای مدرن ۱۵۰ هزار تومان، سینماهای ممتاز ۹۰ هزار تومان و سینماهای درجهیک ۷۰ هزار تومان است.
