به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی مستوفیان گفت: جلسه هماهنگی با هدف تسریع در معرفی متقاضیان استفاده از تسهیلات تبصره ۱۵ در روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ و با حضور نماینده بنیاد برکت در محل معاونت سرمایهگذاری برگزار شد و در این جلسه سازوکارهای تسهیل و سرعتبخشی در فرایند معرفی و حمایت از طرحهای واجد شرایط بررسی شد.
معاون سرمایهگذاری استان تهران بیان کرد: با توجه به تأکیدات مدیرکل استان، این نشست با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر و مشخصسازی مسیرهای اجرایی برای طرحهای مرتبط با حوزه گردشگری، میراثفرهنگی و صنایعدستی تشکیل شد تا روند بررسی و معرفی طرحها با دقت بیشتری دنبال شود.
او اظهار کرد: نخستین جلسه کمیته فنی سرمایهگذاری استان در سال جاری نیز در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در محل موزه فرش ایران با حضور سرپرست معاونت سرمایهگذاری، نمایندگان حوزه جوامع گردشگری، کارشناس سرمایهگذاری، دبیر کمیته فنی و مدیران و کارشناسان طرحهای پیشنهادی برگزار شد.
مستوفیان افزود: در این نشست ۱۴ پرونده سرمایهگذاری شامل دو طرح بومگردی، پنج طرح مجتمع گردشگری، یک مرکز تفریحی-سرگرمی، یک اقامتگاه سنتی، یک زائرسرا، یک هتل و یک هتلآپارتمان بررسی کارشناسی شد و هدف از این ارزیابیها هدایت درست منابع و ارتقای کیفیت سرمایهگذاری در چارچوب ضوابط توسعه گردشگری استان بود.
