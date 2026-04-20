به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: آیین‌های محلی سنتی و معنوی از جایگاه ویژه‌ای در زندگی ایرانیان برخوردار هستند و امروزه به بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی ما تبدیل شده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین بیان کرد: در همین راستا، همزمان با دومین روز از ایام فرخنده دهه کرامت و به مناسبت بزرگداشت روز دختر، نخستین آیین سنتی و معنوی گل‌غلتان در شهر ورامین برگزار شد.

او اظهار کرد: این آیین سنتی و معنوی عصر روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ در محل جشنواره گلاب‌گیری شهر ورامین با حضور نوزادان ورامینی و والدین آنها برگزار و روزی به‌یادماندنی در تاریخ زندگی آنان ثبت شد.

تاجیک گفت: این رسم دیرینه فرهنگی به همت این اداره و سازمان فرهنگی شهرداری ورامین در محل بازارچه صنایع‌دستی و کارآفرینی شهید شقاقی‌وند محله کاظم‌آباد شهر ورامین از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برگزار شد.

او در پایان اشاره کرد: آیین گل‌غلتان دومین آیین ثبت‌شده ایران در فهرست میراث‌معنوی پس از ثبت نوروز باستانی است و در آن نوزادانی که نخستین فصل بهار زندگی خود را می‌گذرانند در پارچه‌ای سفید قرار داده می‌شوند و با ریختن گل‌محمدی، نوزاد در گلبرگ‌ها غلتانده می‌شود تا به‌اصطلاح مطهر گردد.

