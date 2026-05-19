به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا همتی، در بازدید از هتلها و مراکز اقامتی منتخب اسکان شهروندان آسیبدیده از جنگ، از همراهی و همکاری فعالان صنعت گردشگری در خدمترسانی به خانوادههای آسیبدیده تقدیر کرد و گفت: مدیران مراکز اقامتی با ارائه ۵۰ تا ۶۰ درصد تخفیف در نرخ خدمات، تعامل و همکاری گستردهای با متولیان امر اسکان از جمله شهرداری تهران داشتهاند تا بخشی از دغدغههای خانوادههایی که منازل آنان در جریان جنگ آسیب دیده است، کاهش یابد.
معاون گردشگری استان تهران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و خسارتهای وارد شده به صنعت گردشگری در سال ۱۴۰۴ افزود: مراکز اقامتی و هتلها طی ماههای گذشته به دلیل دو بحران مهم از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آسیبها و هزینههای سنگینی را متحمل شدند، اما با وجود تمام مشکلات، مسئولانه پای کار ایستادند و ظرفیتهای خود را در اختیار شهروندان آسیبدیده قرار دادند. این همراهی نشاندهنده روحیه همدلی و مسئولیت اجتماعی فعالان حوزه گردشگری است.
او همچنین با اشاره به خدمات جانبی ارائه شده در این مراکز اظهار کرد: علاوه بر اسکان، بسیاری از خدمات مشاورهای، درمانی، اجتماعی و فرهنگی نیز با همکاری شهرداری تهران و دستگاههای مرتبط در محل هتلها و مراکز اقامتی در حال برگزاری است تا خانوادهها در فضایی آرامتر بتوانند بخشی از فشارهای روحی و روانی ناشی از جنگ را پشت سر بگذارند.
همتی تأکید کرد: بازرسان معاونت گردشگری استان تهران بهصورت مستمر و میدانی بر کیفیت خدمات، وضعیت بهداشت، نظافت و رعایت استانداردهای مراکز اقامتی نظارت کامل دارند تا روند خدمترسانی با بهترین کیفیت ادامه یابد و شهروندان احساس کنند در این شرایط دشوار تنها نیستند و دولت در کنار آنان قرار دارد.
معاون گردشگری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و فعالان صنعت گردشگری تلاش میکنند با همافزایی و همکاری مشترک، بخشی از آلام و رنج خانوادههای آسیبدیده را کاهش دهند و شرایطی فراهم شود تا این شهروندان با آرامش و امنیت بیشتری دوران پس از بحران را سپری کنند.
