برگزاری جلسه رفع موانع تولید در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی مستوفیان اعلام کرد: با توجه به ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی دولت در حمایت از کسبوکارهای اقتصادی، بهویژه در صنعت گردشگری، برگزاری جلسات بررسی مشکلات در کمیسیونهای مربوطه اهمیت دارد. این اقدامات برای جبران ضرر و زیانهای ناشی از بحرانهای جنگ و حمایت از بخشهای اقتصادی ضروری است.
معاون سرمایهگذاری استان تهران افزود: در راستای این هدف درخواست مجتمع گردشگری شرکت «باستان هنرنما» در شهرستان اسلامشهر، با مساحت ۱۱هزار متر مربع و ۳۰ نفر اشتغالزایی مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه که در سال ۱۴۰۱ تسهیلات تبصره ۱۸ را برای تکمیل و تجهیز دریافت کرده بود، به دلیل مشکلات اقتصادی و جنگ، درخواست استمهال و عقب انداختن اقساط جاری را مطرح کرد که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، مصوبه استمهال از کارگروه دریافت کرد.
او تصریح کرد: درخواست مجموعه سرگرمی تفریحی پارس گستر شرف در تهران نیز که با اشتغال بالای ۳۰۰ نفر، شامل ۱۶ مجموعه فعال از جمله پارک ژوراسیک، پارک نهجالبلاغه و سرزمین افسانههای برجمیلاد است، در دستور کار قرار گرفت. موضوع درخواست، تخفیف مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی مجموعه بود که در کارگروه رفع موانع تولید مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ مطرح و مصوبه لازم صادر شد.
مستوفیان همچنین بر ضرورت پیگیری مداوم این مصوبات برای حمایت از بخش خصوصی تأکید کرد.
