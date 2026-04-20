۳۱ فروردین ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۶

استاندار فارس در پیامی به مناسبت یادروز سعدی:

پیام صلح‌خواهی سعدی، باید بیش از پیش در گوش جانِ جهانیان طنین‌انداز شود

استاندار فارس در پیامی به مناسبت یادروز سعدی، او را منادی «صلح و دوستی» دانست که با کلام ذی‌نفوذ، حکمت و نگاه ژرف خویش، مرزهای تنگ جغرافیایی را درنوردیده و به زیبایی نشان داده است که چگونه کلمات می‌توانند التیام‌بخش زخم‌های بشریت و پیونددهنده‌ی دل‌ها باشند. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس در این پیام ابراز امیدواری کرده است: پیام صلح‌خواهی سعدی، بیش از پیش در گوش جانِ جهانیان طنین‌انداز شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، متن پیام حسینعلی امیری استاتدار فارس به این شرح است:

ایران عزیز در اول اردیبهشت جلالی سال ۱۴۰۵ اگرچه با شرایط خاص و اقتضائات ویژه‌ای مواجه است اما این رویدادها نه تنها از یاد و خاطره افصح‌المتکلمین، سعدی شیرازی نمی‌کاهد، بلکه یادروزِ این حکیم و اندیشمند بزرگ جهان رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت.

در روزگار پرالتهاب کنونی، جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به اندیشه‌های زلال و رهایی‌بخش کسی است که نماینده‌ی بزرگ و راستین تمدن ایرانی-اسلامی و منادی «صلح و دوستی» به شمار می‌رود. سعدی شیرازی با کلام ذی‌نفوذ، حکمت و نگاه ژرف خویش، مرزهای تنگ جغرافیایی را درنوردیده و به زیبایی نشان داده است که چگونه کلمات می‌توانند التیام‌بخش زخم‌های بشریت و پیونددهنده‌ دل‌ها باشند.

در اول اردیبهشت جلالی و یادروز سعدی، تربت پاک و آرامگاه مصفای او در شیرازِ جنت‌تراز، با حضور گرم و پرمهر اقشار مختلف، دوستداران فرهنگ و فعالان عرصه‌ی گردشگری غرق در گل و عطوفت می‌شود تا نشان دهد نام سعدی در قلب تپنده‌ی جامعه‌ی ایران همچنان زنده و پویاست.

افزون بر این، پیام مهر و خرد او هیچ‌گاه محدود به مرزهای دیار فارس نمانده است؛ دیپلماسی فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت شهرهای فرهنگی و به ویژه خواهرخوانده شیراز در سراسر جهان، پلی از جنس احترام متقابل بنا خواهد کرد.

اینجانب ضمن تبریک این روز فرخنده و در تجلیل از این میراث گران‌سنگ، امیدوارم پیام صلح‌خواهی سعدی، بیش از پیش در گوش جانِ جهانیان طنین‌انداز شود چنانکه تمدن اصیل و ریشه‌دار ایرانی همواره در برابر طوفان‌ها، با زبان صلح، خردورزی و تعامل با جهان سخن گفته است و سعدی، بی‌تردید یکی از رساترین، ماناترین و جاودانه‌ترین آواهای این تمدن شکوهمند است و تا همیشه بر تارک تاریخ خواهد درخشید.

کد خبر 1405013101805
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

