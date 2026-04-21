۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۶

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل:

اتمام ۸۶ طرح در حال اجرای گردشگری استان اردبیل در اولویت قرار گیرد/ ضرورت تکمیل اولویت‌های زیرساختی در حوزه گردشگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: ۸۶ طرح در حال اجرای گردشگری به حجم ۴۰ همت در استان وجود دارد که تکمیل این طرح ها باید در اولویت این حوزه قرار گیرد.

به گزارش میراث آریا، بهروز خلیلی امروز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه ستاد تسهیل طرح‌های گردشگری استان اظهار کرد: ۸۶ طرح گردشگری در حال اجرا در سطح استان وجود دارد که بسیاری از این طرح‌ها دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰ الی ۴۰ درصد هستند و باید اقدامات لازم در راستای تسهیل امور و تکمیل این طرح ها انجام شود.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: ۲۲ زیرساخت در حوزه گردشگری جزو اولویت‌های زیرساختی شناخته می‌شود که باید برای رونق‌بخشی به این حوزه تکمیل و عملیاتی شود.

او تاکید کرد: کشور ما به لحاظ ظرفیت‌های گردشگری جزو ۱۰ الی ۱۲ کشور مطرح دنیا بوده و استان اردبیل نیز جزو ۹ منطقه برتر کشوری در زمینه ظرفیت های گردشگری است.

خلیلی ادامه داد: با اینکه ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی استان از محل گردشگری است، ولی از لحاظ درآمدزایی به دلایل کمبود زیرساختی بهره‌برداری کاملی از این ظرفیت‌ها نمی‌شود و رقم آن پایین است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تولیدات در راستای تامین امنیت غذایی در داخل استان انجام می‌شود، اظهار کرد: کشاورزی و گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی باید مد نظر باشد و ضرورت‌های اجرایی آن در برنامه اقتصادی مقاومتی سال جاری گنجانده شود.

او با اشاره به بررسی طرح‌های اولویت‌دار بخش گردشگری و کشاورزی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: دستگاه‌های مربوط به تسهیل امور در حوزه گردشگری و کشاورزی باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و مصوبات نهادهای حمایتی را اجرا کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020100019
توحید سیف
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha