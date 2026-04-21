به گزارش میراث آریا، بهروز خلیلی امروز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه ستاد تسهیل طرح‌های گردشگری استان اظهار کرد: ۸۶ طرح گردشگری در حال اجرا در سطح استان وجود دارد که بسیاری از این طرح‌ها دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰ الی ۴۰ درصد هستند و باید اقدامات لازم در راستای تسهیل امور و تکمیل این طرح ها انجام شود.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: ۲۲ زیرساخت در حوزه گردشگری جزو اولویت‌های زیرساختی شناخته می‌شود که باید برای رونق‌بخشی به این حوزه تکمیل و عملیاتی شود.

او تاکید کرد: کشور ما به لحاظ ظرفیت‌های گردشگری جزو ۱۰ الی ۱۲ کشور مطرح دنیا بوده و استان اردبیل نیز جزو ۹ منطقه برتر کشوری در زمینه ظرفیت های گردشگری است.

خلیلی ادامه داد: با اینکه ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی استان از محل گردشگری است، ولی از لحاظ درآمدزایی به دلایل کمبود زیرساختی بهره‌برداری کاملی از این ظرفیت‌ها نمی‌شود و رقم آن پایین است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تولیدات در راستای تامین امنیت غذایی در داخل استان انجام می‌شود، اظهار کرد: کشاورزی و گردشگری از جمله حوزه‌هایی است که در راستای تحقق اقتصادی مقاومتی باید مد نظر باشد و ضرورت‌های اجرایی آن در برنامه اقتصادی مقاومتی سال جاری گنجانده شود.

او با اشاره به بررسی طرح‌های اولویت‌دار بخش گردشگری و کشاورزی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته حمایت قضایی، کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: دستگاه‌های مربوط به تسهیل امور در حوزه گردشگری و کشاورزی باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشند و مصوبات نهادهای حمایتی را اجرا کنند.

