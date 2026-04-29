بهگزارش خبرنگار میراثآریا، جلیل جباری در مراسم آغاز فعالیت هتل اسکول گفت: با همکاری جهاد دانشگاهی و شرکت توسعه گردشگری استان، مدرسه تخصصی گردشگری با عنوان هتل اسکول در اردبیل فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: تمامی عوامل دخیل در خدماترسانی به گردشگران باید آموزش تخصصی ببینند و هتل اسکول امکانی در این راستا است تا همه عوامل سفر تحت آموزش قرار بگیرند.
او تاکید کرد: این مدرسه تخصصی در هتل لاله سرعین فعالیت خود را انجام میدهد و ارتقا سطح علمی افراد شاغل در حوزه گردشگری از اهداف آن است که به افزایش سطح کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
جباری ادامه داد: علاوه بر این، هوشمندسازی خدمات گردشگری و توجه ویژه به بحث آموزش در سند جامع گردشگری استان جایگاه ویژهای دارد و تلاش میکنیم بحث آموزش از بدو سرمایهگذاری جزو الزامات احداث تاسیسات جدید گردشگری باشد.
مهران اوچی رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل نیز در مراسم آغاز فعالیت هتل اسکول، گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی تمام قد در خدمت صنعت گردشگری استان است و در همکاری با اداره کل میراثفرهنگی برای ارتقای کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری و آموزش مهارت به فعالان این حوزه تلاش میکنیم.
