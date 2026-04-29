به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجتالاسلام حسین کثیرلو امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در جلسه با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل، گفت: دستگاه قضایی در چهارچوب قانون حمایتهای لازم را برای حفاظت از میراثفرهنگی استان انجام میدهد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن تقدیر از پیگیریهای اداره کل میراثفرهنگی، افزود: دستگاه قضایی و به ویژه دادستان به عنوان مدعیالعموم در قبال مواریث فرهنگی مسئولیت دارند و پروندههای مرتبط با این حوزه به صورت جدی بررسی میشود.
جلیل جباری نیز در این دیدار ضمن اشاره به موضوع قلعه تاریخی اولتان در شهرستان پارسآباد، گفت: علیرغم تعرضهایی که در گذشته بر حریم این اثر تاریخی اتفاق افتاده، صیانت از این اثر ثبت ملی به صورت جدی پیگیری میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل ضمن تقدیر از همکاری دستگاه قضایی در حفاظت از آثار تاریخی، افزود: در حال حاضر پروندههایی درمورد تعرض به حریم قلعه تاریخی اولتان در دادگاهها وجود دارد و دستگاه قضایی قطعا با توجه به اهمیت موضوع به صورت ویژه به این پروندهها رسیدگی میکند.
او تاکید کرد: مردم شهرستان پارسآباد حساسیت ویژهای درمورد قلعه تاریخی اولتان دارند و انتظار داریم همه دستگاههای اجرایی مرتبط و اهالی، رعایت ضوابط حفاظت از آثار تاریخی را در اولویت قرار دهند.
