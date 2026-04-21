به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن سلیمی روز اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح مهارتهای فنی و هنری استادکاران و کارآفرینان صنایعدستی، توسط اتحادیه مسگران زنجان در حال برگزاری است.
رئیس اتحادیه مسگران استان زنجان بیان کرد: دوره آموزش نقرهکوبی زیر نظر استاد ساناز رستگار، از هنرمندان برجسته و مدرسان با تجربه در این رشته برگزار میشود و تاکنون با استقبال چشمگیر صنعتگران مواجه شده است.
سلیمی افزود: این دوره در جهت افزایش کیفیت تولیدات صنایعدستی، انتقال دانش فنی جدید و حفظ اصالت هنر نقرهکوبی زنجان طراحی شده تا ضمن ارتقای توان تخصصی فعالان این بخش، زمینه رشد اقتصادی و اشتغال پایدار را نیز فراهم کند.
او با اشاره به پیشینه درخشان هنرهای فلزی در زنجان گفت: این استان از دیرباز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید صنایعدستی بهویژه در حوزه مسگری و ساخت آثار نقرهای شناخته میشود و تلاش داریم با اجرای دورههای مهارتی مستمر، این میراث ارزشمند را به نسلهای نو منتقل کنیم.
رئیس اتحادیه مسگران استان زنجان بیان کرد: در این دوره، هنرمندان با جدیدترین شیوههای طراحی، قلمزنی و نقرهکوبی روی فلزات آشنا میشوند و آموزشها بر پایه ترکیب اصول سنتی با رویکردهای مدرن در طراحی و اجرا انجام میگیرد. هدف نهایی این برنامه آن است که آثار تولیدی هنرمندان زنجانی بتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی و بینالمللی تقویت کند.
او گفت: این دوره آموزشی بخشی از برنامههای اتحادیه مسگران زنجان برای توانمندسازی نیروهای فعال در صنایعدستی استان است.
انتهای پیام/
نظر شما