کاهش مصرف برای تداوم خدمات آبرسانی ضروری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، اظهار کرد: اگر مردم در این روزها مصرف آب را کاهش دهند، امکان تداوم خدمات آبرسانی به سایر مناطق هم فراهم می‌شود.



او با اشاره به همراهی مردم در یک سال گذشته افزود: این همراهی‌ها کم و زیاد دارد و در مناطق مختلف، اعداد متفاوت است. بعضی شهرها میزان همراهی بیشتر بوده و برخی شهرها همراهی کمتری داشته‌اند.

به گفته بزرگ‌زاده، در تهران حدود ۱۰ درصد مدیریت مصرف صورت گرفته است، اما با توجه به اینکه وضعیت منابع آبی تهران در چهار تا پنج سال گذشته شرایط اقلیمی مناسب نداشته، باید این میزان بیشتر شود.

