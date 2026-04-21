برگزاری میز خدمت در شهرستان قدس

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، میز خدمت شهرستان قدس روز دوشنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در محل میدان اصلی این شهرستان، از ساعت ۲۱ تا ۲۳:۳۰ با حضور فرماندار، امام جمعه، رؤسای ادارات، آیت‌الله دانشمند به‌عنوان مهمان ویژه و جمعی از مردم قدس برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قدس گفت: هدف از برگزاری میز خدمت، ارتباط مستقیم میان مردم و مدیران ادارات شهرستان برای بررسی مسائل و ارائه پاسخ‌های روشن و اجرایی در حوزه‌های مختلف بود.

دانیال شکیبی اظهار کرد: در این نشست، مسائل مربوط به ثبت آثار تاریخی، توسعه فضاهای گردشگری و حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی از جمله موضوعاتی بود که مردم مطرح کردند و پاسخ‌های لازم به هر یک از آنان داده شد.

او افزود: حضور پرشور مردم در این برنامه نشان از اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارد و فرصتی ارزشمند برای گفت‌وگو و هم‌افزایی میان مدیران و مردم فراهم کرد. او تأکید کرد که استمرار این‌گونه نشست‌ها می‌تواند گامی مؤثر برای رفع موانع توسعه گردشگری و رونق صنایع‌دستی در شهرستان قدس باشد.

